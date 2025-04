Advogada Virgínia Afonso é nomeada pela OAB Nacional como presidente de importante comissão

A conselheira federal da OAB, Virgínia Afonso, foi nomeada pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, presidente da Comissão de Garantia do Direito de Defesa, uma das principais pastas do Conselho Federal. A Comissão foi criada em 2014 pelo então presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho. Desde então tem como presidente de honra, o saudoso ex-ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos.

É atribuição da Comissão de Garantia do Direito de Defesa defender o direito ao devido processo legal pelo cidadão brasileiro, nas várias áreas do Direito. A pasta também atua para garantir as prerrogativas da advocacia no tocante ao direito de defesa, essencial no regime democrático. Filha do saudoso juiz federal e grande criminalista Elder Afonso dos Santos, Virgínia é prima de um dos maiores constitucionalista do país, José Afonso da Silva.

A conselheira federal Virgínia Afonso sempre defendeu o direito a um processo legal digno para o cidadão e para os advogados não admitindo violações ao Estado Democrático de Direito. Também lutou por anos para maior participação feminina para as mulheres advogadas. Natural de Belo Horizonte, a advogada é radicada em Brasília já há alguns anos ao lado do marido, o desembargador federal Eduardo Morais da Rocha.