Advogada Sara Fernandes é madrinha apoiadora da campanha de Natal do JBr

Na semana do Natal, a coluna traz um especial com a participação de profissionais das mais diferentes áreas de atuação da capital que fazem a diferença no dia a dia no quesito filantropia. Brasilienses que solidários a causa em favor dos menos favorecidos atenderam ao chamado para participarem da campanha de Natal do Jornal de Brasília.

Promovida todos os anos e completando em 2021 a sua 9ª edição, a ação solidária que é realizada pelo JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais do Jornal de Brasília, este ano mais uma vez está contando com a participação de padrinhos patrocinadores que estão, por meio de uma cota pré-determinada, colaborando com a causa.

É o caso da advogada Sara Fernandes que fez questão de estar presente na campanha. “Foi muito importante participar dessa ação do Jornal de Brasília e saber que estamos de alguma forma alegrando muitas crianças, idosos e também famílias carentes da cidade e do Entorno, levando para elas um pouco do encanto do Natal”, destacou Sara.

A advogada ainda ressaltou que, como muitas vezes as famílias necessitadas não têm o básico, esquecemos que elas também precisam do lúdico, da fantasia e da alegria proporcionada pela data. “Então, acho que esses brinquedos e demais doações chegarão em uma ótima hora.” A campanha está atendendo 30 ONGs e instituições de caridade.

“Apoiar as causas sociais é uma forma de agradecer a Deus por todos os presentes recebidos”, comentou Sara. Ela ao lado do marido Fabiano passará o Natal com a filha Helena na casa da família no Setor de Mansões Dom Bosco, em um momento de união com os demais familiares e também de preces lembrando o nascimento do Deus Menino.

Fotos: César Rebouças