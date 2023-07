A visita de Daniela Beyruti ao SBT Brasília e muito mais na coluna

Quem aterrissa em Brasília nesta quarta-feira é Daniela Beyruti (foto), vice-presidente do SBT. A filha de Silvio Santos estará na capital federal para visitar as instalações da emissora na cidade, no momento em que a rede reforça o time de jornalistas de política com a entrada dos repórteres Murilo Fagundes e Isabel Mega para os jornais nacionais. A TV de Silvio Santos também contratou o ex-Globo e ex-CNN Kenzô Machida para apresentar o jornal SBT Brasília 2ª edição.

BRASIL…

Encontro importante. O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, e o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, assinaram ontem o acordo sobre a troca e a proteção mútua de informações sigilosas. O novo acordo substitui o anterior de…

…E ITÁLIA

…manutenção de sigilo entre a República da Itália e a República Federativa do Brasil, de agosto de 1976, e tem como objetivo fortalecer e atualizar as regras comuns a serem aplicadas para garantir a segurança das informações classificadas trocadas por meio de organizações públicas ou privadas que possuam licenças especiais de segurança.

CONQUISTA

A empresária Laura Oliveira prepara um grande evento para o mês de setembro em Brasília. Ela festejará os 25 anos de seu grupo empresarial Levvo, no espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes. Na ocasião, Laura lançará o livro Voando Alto: como tirar champanhe do pedregulho. Os save the date já começaram a ser enviados.

CANTANDO…

Boa notícia para os amantes da música. O pianista, arranjador, maestro e compositor Michel Legrand é o homenageado no espetáculo Elas cantam Legrand, projeto inédito que presta tributo ao vencedor do Oscar por Melhor Canção Original (três estatuetas), Grammy Award e Globo de Ouro, entre outros prêmios importantes.

…LEGRAND

Nas vozes de Lívia Bergo, Mirian Marques e Luciana Tavares, a homenagem ao premiado cantor e músico francês terá três apresentações, dias 6 e 8 deste mês, no CTJ HALL, na Casa Thomas Jefferson, e dia 12, no Teatro da Escola de Música de Brasília. Apresentações sempre às 19h30, com entrada gratuita ao público.

SACA-ROLHA

O sommelier da Mistral, João Baptista, apresentará amanhã, a partir das 19h30, no restaurante Rubaiyat Brasília, as diferenças que Portugal possui em suas várias regiões para produção de vinho. Desde as com altitude até influência marítima e continental. Uma viagem para a terrinha através dos vinhos que serão servidos na noite.

FRAGRÂNCIAS

A onda de consumo de marcas desconhecidas de alto padrão e identificadas por um público restrito chegou ao perfume. O querido das poderosas adeptas do Quiet Luxury, tendência dos endinheirados, é o do marca Kayali, criada por Huda Kattan. A Kayali Fragrances surgiu em 2018 e é o perfume do verão no Hemisfério Norte.

VERNISSAGE

O artista plástico brasiliense Ricardo Luiz realiza sua primeira exposição individual na galeria Parangolé, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, com abertura para convidados no dia 2 de agosto. A mostra Circuito Utópico apresentará cerca de 30 obras, criadas entre 2019 a 2023, entre elas a série relevos 3D.

Foto: Arquivo Pessoal