Whisky escocês: bebida masculina ou bebida de poder?

Dentre todas as bebidas alcoólicas mais exclusivas e prestigiadas do mundo, nenhuma remete à ideia de “energia masculina” mais que o whisky. Mas, por que será?

Semana passada tive a honra de representar o Jornal de Brasília no lançamento local da garrafa comemorativa de um dos mais exclusivos whiskies do mundo: Royal Salute.

A marca criada para homenagear a Rainha Elizabeth II, sempre lançou garrafas comemorativas fazendo referência à família real e suas datas especiais, porém, esta nova edição marca uma mudança mercadológica ao celebrar o Ano Novo Chinês, que se iniciou em 22 de janeiro deste ano.

Royal Salute – Edição comemorativa do Ano Novo Chinês. Foto: Divulgação

O evento para apresentar a nova edição especial contou, com membros da imprensa e influenciadores digitais de peso da cidade, mas, a diferença do que se vê nesse tipo de evento, foi inevitável reparar um grupo de convidados trajados com terno e gravata, que se mantinha em agrupamento exclusivo e sem qualquer preocupação em fazer fotos ou vídeos para o Instagram.

Tratavam-se de membros das carreiras da Procuradoria Geral da República e do Judiciário, convidados, basicamente, por serem grandes consumidores e apreciadores da bebida, o que faz total sentido. Para um produto cujo preço de entrada é superior a R$1.000,00 a garrafa, é de se esperar que salários altos sejam um pré-requisito para ser consumidor. Mas acredito que há nuances mais complexas nessa relação. A meu ver, não se trata apenas de salário, e, sim, de poder.

Eu não conheço uma mulher que tenha sido ensinada a apreciar, de fato, um bom whisky. Minto, talvez uma única amiga, que escancaradamente atribui a si uma energia masculina por influência do pai, um homem cuja carreira certamente o fez um homem de poder.

Então, eu pergunto: por que esse poder que emana do whisky ainda está tão concentrado na figura masculina?

Claro, a Royal foi uma homenagem a uma das mulheres mais poderosas do mundo e celebridades milionárias como Mila Kunis, Lady Gaga e Hillary Clinton, conhecidas apreciadoras de whisky também.

Mas será que temos juízas, ministras, desembargadoras e empresárias locais com a mesma verve e apreciação à bebida? Será que não estamos sendo apresentadas ao poder do whisky?

Bom, eu não sei a resposta a essa indagação, mas sei que foi a primeira vez que consegui apreciar whisky puro e na forma de drinks incríveis e nada adocicados.

Edição especial em homenagem aos 70 anos do reinado de Elizabeth II

The Royal Salute Platinum Jubilee Edition. Foto: Divulgação

Mantendo a tradição e seu vínculo com a família real britânica, para celebrar os 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II, a Royal Salute lançou o The Royal Salute Platinum Jubilee Edition, uma coleção inédita de 7 garrafas, que combina tradição e modernidade, para homenagear as sete décadas de Elizabeth II no trono.

A inspiração vem de sete broches icônicos da coleção pessoal de Sua Majestade, cujos desenhos foram gravados em sete decanters de cristal, acondicionados em caixas com diferentes designs, e com uma paleta de cores que reflete o famoso guarda-roupa da rainha.

O whisky é um blend personalizado, finalizado por mais de dois anos em barris de Porto Tawny – vinho servido durante o Banquete de Coroação de Elizabeth II em 1953 – e inclui alguns uísques excepcionalmente envelhecidos em sete alambiques silenciosos, cada um agora perdido no tempo, procedentes de antigas ghost distilleries.

O broche Cullinan V O broche da rainha Mary O broche da rainha Adelaide O broche de ametista Kent O broche de pérolas e diamantes O broche de Richmond O broche de Teck Corsage

A Royal Salute Platinum Jubilee Edition não é para qualquer bolso! O preço sugerido e de US$ 20 mil.

Talvez a Royal Salute tenha conseguido me colocar na minha rota de poder. Obrigada, Royal Salute!