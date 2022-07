Vamos às compras?

Temos grandes redes de supermercado por aqui. Mas será que você conhece lojas mais sustentáveis que oferecem produtos gourmets, artesanais e especiais?

Mercearia Colaborativa

Pode ser que alguém dispute a informação, porém, até onde eu sei, a Mercearia Colaborativa, aberta em 2016 naquela que viria a se tornar uma das ruas mais gastronômicas da cidade, a 412 Norte, foi pioneira na proposta de captar talentos locais e produtos artesanais, permitindo que fossem expostos num espaço bonito e democrático. De fato, a “Mercê” é um pequeno infinito de doces, grãos, bebidas, embutidos, molhos, cafés, congelados, entre vários outros produtos.

Essa curadoria foi desenvolvida com muita pesquisa e zelo, pelos sócios Gustavo de Castro, Carolina de Oliveira e Bernardo Motta, e fez com que produtos antes “escondidos” do grande público, de repente, se vissem na lista de compras de muitos. Se todo negócio visa o lucro, certamente faz diferença quando a empreitada contribui com a cidade e com uma economia circular e mais sustentável.

O café da Mercearia, inclusive, é um ótimo canal de circulação dos produtos, já que ingredientes como, por exemplo, a linguiça estilo Blumenau é utilizada para fazer um dos deliciosos ‘montaditos’ da casa, que também podem ser de pastrami ou carne de panela. Todos maravilhosos e muito fartos.

Ainda no café, é possível comer o melhor quindim da cidade, pastinhas, misto quente feito com presunto Tessines (carne suína com menos gordura, aroma delicado), tudo acompanhado de excelentes cafés, como os da Ahá, tirados à perfeição.

Para levar para casa? Patês franceses divinos do Realejo; embutidos artesanais da lenda Leo Hamu; empanadas congeladas da De Paulina; cookies muito gostosos do Da Cookies, feitos por Davi Fischer; suco comestível da Naturi; produtos sem glúten, sem lactose ou veganos; sorvetes sem açúcar da Benedito Sorvetes, entre muitos outros.

Estou amando a seleção muito ampla de lentilhas e feijões que eu nem sabia que existiam e de marmitas saudáveis para estocar em casa.

A Mercearia Colaborativa funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h, e domingos das 8h às 14h, com foco no combo de café da manhã, individual ou para dois! Também é possível pedir delivery ou retirada!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Mercearia Colaborativa

CLN 412 Bloco E, 4, 6 e 10 – Asa Norte, Brasília/DF

https://mercearia-colaborativa.goomer.app/menu

Instagram: https://www.instagram.com/merceariacolaborativa/

Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Tarsitano Boutique de Queijos

Coladinho à Mercearia Colaborativa, fica um cantinho muito especial também. Lá, não se encontrará tanta variedade a ponto de conseguir “fazer a feira”, mas queijos e azeites para lá de especiais, certamente você vai encontrar.

Essa loja despretensiosa tem em seu encanto reflexo direto da proprietária e dedicada curadora, que “caça” seus queijos de produtores variados, explicando quanto tempo de cura cada um tem, as notas que aparecem mais, etc.

A Rosanna Tarsitano é o epítome do alto astral, aliado a um conhecimento técnico feroz, ou seja, ninguém resiste às suas seleções, que incluem um gorgonzola de colher da Serra das Antas, ou um Morro Azul, da Vermont Queijos; além de produtinhos especiais e sazonais, como mix de panqueca de lavanda e chocolate quente da Provençal Gourmet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enfim, imbatível para uma noite de queijos e vinhos e, certamente, se encontrar a Rosanna por lá, você pode sair letrado em queijos e querendo convidá-la para ser sua amiga.

Serviço

Tarsitano Boutique de Queijos

CLN 412 BL E Loja 68 – Asa Norte.

Terça a sábado, das 9h às 19h, e, segunda, de 14h às 18h

Instagram: https://www.instagram.com/tarsitanoboutiquedequeijos/

Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Empório Petrarca

Sabe quando comemos num restaurante e pensamos “nossa, queria levar um balde disso pra casa?”. Agora você pode! Bom, não exatamente um balde, mas pratos congelados, farofinhas, molho pesto, cebola caramelizada e até drinks prontos e engarrafados!

Essa é a proposta do Chef Marcelo Petrarca que, hoje, se tornou uma das maiores marcas gastronômicas da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pratos adorados, como seu estrogonofe ou picadinho; a farofa que todo mundo pedia para levar, nos sabores alho, ervas, limão siciliano e a secreta do Chef; biscoitinhos que fazem parte do petit four que acompanha o café, e, falando nisso, até café próprio o Empório já tem. Em parceria com a Três Corações, o Chef selecionou um raro microlote 85+pontos, 100% arábica, com notas de frutas amarelos, pêssego em calda e, claro, rapadura, uma figura marcante nos pratos do Bloco C, restaurante da marca que fica coladinho ao empório.

Além da marca própria, Petrarca selecionou parceiros, como a Casa Madeira e suas geleias, chás gelados e molhos, além de variedade de produtos veganos e sem lactose.

Enfim, é para passar, levar e poupar trabalho em casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Empório Petrarca

SQS 211 Bloco C loja 17 – Asa Sul

Telefone: 9867-3831

De segunda a sábado, das 9h às 19h.Instagram: https://www.instagram.com/emporiopetrarca/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE