Uma carta de amor à Castália

Neste novo mundo de padarias e cafés, onde todo mundo é tatuado e tudo é artesanal, o pioneirismo da Castália é inegável

Ao buscar fotos no meu banco de imagens pessoal sob a palavra “café” ou “pão” fica muito claro que eu tenho um relacionamento muito sério com a Castália Artesanal. Neste novo mundo de padarias e cafés, onde todo mundo é tatuado e tudo é artesanal (pena que isso, às vezes, signifique apenas que o produto acaba em duas horas e que o serviço pode ser lento pra caramba), o pioneirismo da Castália é inegável, como uma das primeiras a propor produtos diferenciados, com farinhas e técnicas de fermentação que garantem mais qualidade, para uma padaria de fato.

Verdade seja dita, minha relação com ela já não é como meu primeiro texto, no meu blog Melhor e Pior de Bsb, lá nos idos de 2017. Eu escrevi, basicamente, que se a Castália fosse uma pessoa, seria daquelas com uma aura mágica, a quem os passarinhos ajudam a se vestir de manhã e que colocam torta de amoras para esfriar na janela.

Mas todo relacionamento longevo é assim mesmo. A paixonite passa, às vezes a gente pede um tempo, fica chateado com o atendimento, aí vai conhecer a loja nova da Asa Sul, se apaixona de novo, aí acaba retomando o princípio e valorizando o básico que é tão bom e está na minha vida há tanto tempo, como o matcha latte e folhado semanal, que me dou de presente.

A Castália também não deixa a peteca cair, já que mantém aquilo que eu amo, como croissant, pão de abóbora e tomilho, pão de cacau, folhado de abobrinha, de tomate e, aí, de repente, dá uma acendida no relacionamento trazendo salmão defumado, homus, rillette e avocado toast para a nossa relação. Para não pesar muito, refrescos tornam a vida mais leve, principalmente, no calor, como o de gengibre com framboesa ou de guaraná, além do mate da casa, com limão, um dos meus favoritos.

Tive uma crise bem recente com ela, quando descobri que o pudim de amêndoas não estava em falta e, sim, havia sido retirado do cardápio. Mas casamento (me casei aqui no texto, do nada, perceberam?) é assim. A gente aceita uma perda porque, afinal, o monte de churros tá lá, o Café Castália na versão gelado, com caramelo e paçoca de baru, tá lá; o brioche, meu Deus, está sempre lá, posso contar com ele, entendem?

Então é isso. Se você ainda não conhece as duas lojas, eu realmente sugiro que você organize melhor a sua vida. Terapia é sempre uma boa. Já ressalto que a loja da Asa Sul é ideal para brunch e um programa mais prolongado, com comidinhas como sanduíches e torradas, enquanto a da Asa Norte é melhor para buscar e vazar, ou para um café e um salgado mais rapidinho, solitário, até.

Assim, não que eu goste de dividir uma companheira dessas, mas a Castália tem um coração muito grande e se eu tentar prendê-la nessa relação só comigo, certamente ela perderá sua magia, que é, basicamente, espalhar amor no mundo na forma de pão.

