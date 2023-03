Steak Bull: um nome, duas casas imperdíveis

Com um leque de opções que vão do petisco ao principal e do rodízio ao À La Carte, o grupo Steak Bull se firma como uma referência quando o assunto é carne

O grupo Steak Bull não tem só uma, mas duas casas na cidade. Eu confesso que há muito tempo não me empolgava com esquema de rodízio de carnes. Talvez porque grandes nomes dessa área, na cidade, começaram a ter sua qualidade reduzida. Ou porque, depois de uma certa idade, não faz sentido comer até passar mal.

Enfim, a verdade é que a Steak Bull Churrascaria, que fica no Setor de Clubes Sul, me impressionou pela qualidade da comida e do serviço.

Confesso que, via de regra, sou dessas que ataca muito mais o buffet de uma churrascaria do que as carnes. Primeiro, porque não sou tão desesperada por carne vermelha, segundo, porque é difícil resistir a um buffet tão digno de ataque, repleto de saladas, acompanhamentos como risoto e massas, além do sushi bar, que, apesar de ser “de churrascaria”, tava melhor que muito delivery de comida japonesa que tenho visto por aí.

Foto: Lulu Peters

Nessa visita, porém, a coisa mudou. E não sei se é coincidência, mas o Chef se chamar Geraldo Cordeiro parece ter encantado essa carne no dia! Em forma de carré, paleta e até de T-bone, eu devorei todos os cordeiros que me ofereceram. Todos belissimamente executados, muito bem temperados, foi de ficar falando sobre isso a noite toda!

Além do cordeiro, alcatra recheada com queijo muçarela, costela, baby beef, tudo delicioso, sem contar os irresistíveis pastéis de queijo, de carne e até de creme de avelã, que estava divino também e já fez as vezes de sobremesa para mim.

Fotos: Divulgação e Lulu Peters

Já na Steak Bull Prime, um espaço belíssimo no Gilberto Salomão, é possível pedir, À La Carte, petiscos bem variados, para acompanhar um dos muitos rótulos que a casa mantém na adega abastecida por quatro distribuidoras diferentes, garantindo variedade de sabores e de preço. Mix de croquetas (costela, rabada e pernil suíno), servido com geleia da casa estava (R$ 65,90) ou a porção de torresmo de barriga com molho do chef, cebola crispy, gergelim e geleia de pimenta (R$ 69,90) são boas apostas.

Foto: Lulu Peters

Para comer, a casa oferece pratos individuais ou para compartilhar, como a Pescada amarela Prime (R$ 131,90) ou o Chorizo na parrilla ao molho espanhol (R$ 142,90). Não vou mentir que a Prime tem uma pegada mais sofisticada, com mais requinte, até no ambiente e, portanto, pode ter preços mais salgados, porém, uma aposta mais segura pode ser os pratos executivos, bastante acessíveis, como Parmegiana de baby beef com espaguete Alfredo (R$ 49,90); Chorizo na parrilla com arroz cremoso de queijo e molho de vinho tinto (R$ 49,90); Coxa e sobrecoxa, arroz com castanhas e molho de mostarda dijon (R$ 45,90) e Picadinho ao molho espanhol, arroz branco, batata frita, farofa da casa e ovo frito (R$ 49,90).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Lulu Peters

Agora, se você é realmente um apreciador de carne, já tenho a indicação perfeita: o Tomahawk – o famoso corte que inclui Ancho e Costela do boi, com elevado marmoreio e “escultura” feita pela preservação do osso – assado na parrilla e finalizado às vistas do cliente, maçaricado com manteiga de ervas, garantindo um show junto com a comida.

O corte é servido com mais cinco acompanhamentos – purê de batatas, legumes na parrilla, Vinagrete, farofa da casa e molho de vinho tinto, servindo de três a quatro pessoas (R$ 229,90).

Então deu pra ver que tem muita opção de apostas no mundo da Steak Bull. Qual será a sua?

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Steak Bull Churrascaria

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 35 – Asa Sul (ao lado do Pier 21)

Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 às 23h e domingo, das 11h30 às 22h

Menu: steakbull.com.br

Telefone: (61) 99664-1617

Steak Bull Prime

Shis Qi 5, Bloco E Loja 53 (Gilberto Salomão) – Lago Sul, Brasília-DF

Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 às 23h e domingo, das 11h30 às 22h

Telefone: (61) 99697-0950