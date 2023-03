Segura que lá vêm dicas para todos os gostos

A coluna desta semana traz opções de programas familiares, hambúrguer, PF, comida nordestina e até de churrasco

De programas familiares, hambúrguer a preço justo, PF de respeito, comida nordestina e churrascada: é hora de “anotar” as dicas e fazer suas apostas.

Quintal da Dona Graça

O restaurante temático permanente, que conquistou muita gente, me surpreendeu. O preço para entrar nos diferentes eventos, divulgados sempre nas mídias, pode chegar até R$98,00 para crianças a partir de 11 anos e adultos, e R$40,00 para crianças de 4 a 10 anos, porém, a verdade é que o Quintal da Dona Graça é um passeio completo.

Na minha visita, feijoada e strogonoff, sobremesas, pipoca, algodão doce e cachorro quente, tudo à vontade. Bebidas pagas por fora, mas com preço bastante justo, sem contar a promoção de cerveja, liberada até às 14h.

Sempre contam com uma atração musical e impacto visual, o que é uma vantagem excelente para quem vai com seus filhos. Aliás, a brinquedoteca é bem completa, mas só é gratuita para crianças de 4 a 10 anos, já que é necessário acompanhamento aos bebês de 1 a 3 anos, com valor de R$30,00 por meia hora.

O espaço é surpreendente, a comida estava uma delícia, bem temperada, cerveja gelada, atendimento cordial e uma excepcional caipiroska me deixaram com vontade de voltar.

Serviço

SMPW Qd. 04 Conj 03 Lote 11, Park Way

Telefone: (61) 99174-1964

Instagram

Pataro Burger

Na era do gourmet com ingredientes ruins e do artesanal com produto industrializado, às vezes é um alento encontrar uma comida que apenas faça muito bem aquilo que promete. É o caso do Pataro Burger, que, além da loja física no Park Sul, agora conta com delivery em Águas Claras para atender a região, que inclui Guará, Vicente Pires e Taguatinga.

Um hambúrguer clássico, saboroso e muito bem executado, com pão devidamente selado, carne no ponto, sem dramas e na medida para matar a fome.

Como acompanhamentos, fritas sequinhas e nuggets de frango muito gostosos, sem contar os preços, que ficam entre 24,90 e 35,90, para os sanduíches, e 31,90 a 47,90, para os combos com fritas e refri ou até sobremesa.

Considerando que tem hambúrguer “gourmet” por aí, com preço inicial de 45,00, gostei de ter esbarrado numa proposta mais simples, onde a sensação de receber pelo que se paga me deixa muito feliz.

Serviço

QUADRA 14, CONJUNTO A, LOTE 02/04 06, Sof Sul Q 2, St. Park Sul, 06 B

Menu: pataroburger.saipos.com

Telefone: (61) 98372-4174

Instagram

Bitaca da Norte

Se a bitaca é o boteco na versão de Minas Gerais, a Bitaca da Norte certamente é um cantinho mineiro bem charmoso na Asa Norte. Simples e com uma proposta direta e reta: petiscos e pratos regionais, bem servidos e – de novo – com preço justo.

Sei que há quem ame um self service, mas aquela comida meio sem gosto a 50,00-70,00 por quilo nem é tentação perto do PF do Bitaca, por R$36,00 que vem com saladinha verde de entrada, e o prato do dia, que na quinta, é tropeiro com barriga à pururuca.

Delicioso, super bem executado, com aquele ovo ‘zoiudo’ em cima do arroz, com a gema molinha. Quero voltar para conhecer os outros pratos com urgência e, já aviso, não tive fome depois de jeito nenhum! Satisfeita até a hora do jantar.

Aos finais de semana, é bom chegar cedo, porque a casa vira point com cervejinha gelada, petiscos como jiló empanado e reduto de gente descolada.

Serviço

SCLRN 716 BL F loja 29

Terça a sábado 12 às 22h, domingo e feriados 12 às 17h

Instagram

Olinda Comida Nordestina

O brasiliense não resiste a uma carne de sol e, pudera, com tantos descendentes de nordestinos por aqui?

O Olinda, que funciona em Taguatinga há muito anos, tem estrada e tem tempero, sem grandes invencionices. Agora, chegou à Asa Sul, com seu carro chefe de filés de carne de sol, paçoca de pilão, mandioca e vinagrete, além de um excelente queijo coalho e um dadinho cuja geleia artesanal de pimenta dá vontade de passar em tudo.

A casa deve fazer inclusões no cardápio em breve, para aumentar as opções de prato executivo e de petiscos para acompanharem os surpreendentes drinks da casa! Seja com cachaça ou gin, caju ou maracujá, achei todos muito saborosos, refrescantes e bem feitos.

Vale explorar o ambiente não só no almoço, mas para um happy hour, com certeza!

Serviço

Condomínio Luiz Esteves CNB 2 lote 03 LOJA 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 4102-8579

CLS 202, Asa Sul.

Instagram

Primo Pobre

Mestre na autodepreciação hilária nas redes sociais, o Primo Pobre é o queridinho dos fãs de drink, cerveja gelada, música e muita comida boa.

De volta ao comando da cozinha, o Chef André Batista vai realizar no próximo domingo (12/03) mais uma edição da Churrascada de Parrilla do Primo ou, para íntimos, Sapeca a Beirinha, a partir das 12h, com versões para 2 ou 4 pessoas de Ancho ou filé da coxa de frango ou linguiça, com chimichurri, arroz biro-biro, farofa de ovos, vinagrete e picles de cebola roxa.

Também haverá opção vegetariana, com shimeji, shitake e mix de legumes, com arroz colorido e os demais acompanhamentos.

O evento tem entrada gratuita, espaços aberto e coberto, além de música ao vivo.

Serviço

Comércio Local Norte, 203 BL D – Loja 73 – Asa Norte

Instagram