Pratos fartos, preço bom e comida excelente: dicas de onde comer em Brasília

Separei três dicas de locais onde você pode comer muito bem por um preço justo

Mesmo os amantes de gastronomia podem se encontrar no limbo existencial de nem querer grandes rodízios, nem restaurantes com pratos individuais a R$ 120, por melhor que sejam. Por isso, separei três dicas de locais onde você pode comer muito bem por um preço justo!

Empório Boechat

Para amantes de carnes, embutidos, parrillas ou tudo que venha em porções repletas de sabor e aquele toque de brasa, o restaurante, que fica numa esquina da Comercial 300 do Sudoeste, é perfeito! Fui com uma amiga e duas filhas e fiquei encantada com o cardápio democrático e bem divido.

Como eu gosto de pedir várias comidinhas, fui de Pão de Alho (R$ 15), porchetta na chapa com limão braseado (R$ 29), porção de fritas com farofa de bacon (R$ 15) e uma surpreendente chapa de legumes que estava uma delícia.

Para sobremesa, não deixe de pedir a banoffee no copo, fresquíssima e deliciosa, e a panqueca super leve de doce de leite, com um sorvete de baunilha perfeito.

Se não quiser ficar “pescando” do cardápio, vale pedir a Parrillada, que vem com uma seleção completa de carnes e acompanhamentos, atendendo de duas (R$ 90) a três pessoas (R$ 119,90).

Serviço

Empório Boechat

CLSW 300A, bloco B, loja 63 – Sudoeste, Brasília-DF

Telefone: (61) 99197-9900

Fotos: Lulu Peters

Nonna Augusta

Aos amantes de cantinas italianas, com massas feitas artesanalmente, e aquela energia de família reunida na casa da avó: o Nonna é perfeito para vocês!

Os pratos não são tamanho família, por via de regra, mas as porções são muito fartas, com opções de entrada para compartilhar, como o delicioso trio de bruschettas. A lasanha é muito farta e leve, servindo de duas a três pessoas. O parmegiana é perfeito também!

O cardápio tem opções vegetarianas regularmente e, mais de uma vez, eu as pedi, só pelo sabor mesmo!

Os clássicos como risoto de funghi (faixa de R$ 59,90) e o nhoque da casa são imperdíveis, mas super indico as receitas mais inovadoras como o torteloni de pato com molho de tamarindo.

No geral, entrega o mesmo que muito italiano por aí, só que tudo artesanal e com preço melhor.

Serviço

Nonna Augusta

Asa Norte – CLN 413, bloco E, loja 69

Guará – QI 27 Bloco A loja 18, Guará II

Fotos: Lulu Peters

Taberna Lusitana

Bacalhau é, sim, um produto caro, assim como polvo, atum… Dessa forma, talvez esses sejam os insumos que podem compor os pratos mais “caros” da Taberna Lusitana, PORÉM, a casa tem um cardápio repleto de outras delícias portuguesas que não deixam ninguém com a sensação de ter pago muito por pouco.

Em primeiríssimo lugar, a Francesinha. É raro, parece simples, mas não é, é meio lanche, meio refeição, tem um molho estupidamente saboroso e acompanha fritas. E, sim, é uma iguaria portuguesa, com certeza, acompanha de fritas, é uma refeição por R$ 69.

Os bolinhos de bechamel (R$ 33), a Estupeta de atum com cebola, super cítrica (R$ 69), além das divinas pataniscas de bacalhau, preparadas com menos massa, com sabor mais concentrado (R$ 69) são ótimas entradas.

Assim, a casa tem opções fartas e mais baratas, incluindo petiscos e executivos, além dos mais cobiçados como polvo a lagareiro (R$ 145).

Serviço

Taberna Lusitana

CLS 412 bloco C loja 17, Asa Sul, Brasília-DF

Fotos: Lulu Peters

Essas são algumas das minhas casas mais queridas, onde é possível comer bem e pagar um preço condizente com mais realidades. Fica a dica!

