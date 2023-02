POR ETAPAS: menu degustação completo compensa? No Taypá, sim!

Apesar de muita gente detestar a ideia de outra pessoa escolhendo o seu menu, amantes da gastronomia tendem a adorar esse tipo de serviço

Eu sempre “encrenquei” com a questão do preço dos menus degustação. Achava sempre muito fora da minha alçada, mesmo que chorasse de emoção ao ler menus sofisticados, super bem montado em várias etapas, harmonizado com espumante e vinho para cada um dos pratos e sabores.

Até que uma vez fui a um dos meus restaurantes favoritos, que, infelizmente, já fechou e, na empolgação, gastei exorbitantes R$600,00, o que, na época, era o valor de um aluguel de apartamento na Asa Norte.

Valeu? Sim, a comida era ótima, os vinhos, também, a experiência foi uma maravilha. Mas levei um susto e percebi ali a vantagem de se “entregar” às escolhas do Chef e aproveitar, por um preço fixo – informado de antemão – uma proposta completa, alinhada, que inclui os sabores e as interações imaginadas pelo artista culinário.

E se for para se entregar ao talento do Chef cegamente, nada mais indicado que o Chef seja Marco Espinoza.

Por isso, amei o Experiência Taypá, feito em homenagem ao aniversário de 12 anos da premiada e amada casa.

Foram oito etapas, da entrada à sobremesa, uma mais incrível que a outra, ao valor de R$ 220,00 por pessoa (sem harmonização) ou R$ 350,00 com harmonização da Vinhos SA.

É possível escolher fazer o menu com harmonização ou sem. Foto: Lulu Peters

Não preciso dizer que a harmonização faz muita diferença, né? E, apesar de muitos menus especiais serem servidos apenas no jantar, esse é exclusivo do horário de almoço.

Pra começar, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de valorizar as pessoas que fazem a experiência acontecer. O Maitre Everaldo é um príncipe, desses que veste tanto a camisa, que já entende e domina a casa perfeitamente. O atendimento direto do Antônio Carlos também foi cordial, sutil, uma maravilha.

Antônio Carlos. Foto: Lulu Peters

Então vamos lá:

Sanduíche de manjubinha – para abrir o paladar, mas conseguiu uma coisa incrível, pois nem gostar de manjubinha (peixe pequeno de água salgada) eu gosto! Mas estava delicioso, com um toque bem salgadinho e um pão de sal levíssimo.

Casquinha de atum e ovas – um impacto visual fantástico, belíssimo, seguido de uma onda de sabores, com o dulçor leve do atum, o punch salgadinho das ovas e a crocância finíssima da casquinha que me pareceu uma única camada de massa folhada.

Tinha que ter um ceviche, né? Uma construção impecável de camarão e peixe do dia com leite de tigre super cremoso, cubinhos de batata doce e milho.

Todos esses harmonizados perfeitamente com Cava Castelfino Brut Champenoise.

Meu prato preferido, sem dúvida, foi o Tiradito de atum com foie gras e molho doce de pimenta amarela. O que é aquela combinação de notas e texturas, minha gente? Lindo de ver, maravilhoso de comer. Acidez, dulçor, texturas, tudo “amarrado” muito bem com um Quereu Rosé.

Menus degustação, às vezes, oferecem só porções minúsculas, então fiquei surpresa com a fartura da Mandioca (purê) com Brisket, um delicioso molho de coentro e farofa apimentada, que deu uma crocância, harmonizado com Casa Rivas Merlot. Apesar de ter achado a carne milimetricamente ressacada, nada de traumas.

O Robalo é um dos meus peixes favoritos, ele confitado, com um molho cremoso de anchovas e shitake e batata cremosa e Limão, com a casquinha impecável, de novo, e harmonizado com Encostas de Penalva Branco, foi uma das melhores combinações do menu. Eu devorei tão rápido, que esqueci da foto.

Acabou? Não! Um suntuoso Carré de cordeiro na brasa, no ponto rosado perfeito, com agnolotti de milho e queijo, harmonizado com La Consulta Malbec, fechou os pratos de maneira extasiante!

Para a sobremesa, Bolo quente de chocolate com sopa fria de chocolate branco com laranja, servidos com vinho do Porto Reccua Ruby. De novo, nem sou fã de bolo, mas esse choque do quente cremoso do bolo com a sopa fria de chocolate branco, me deixou de joelhos!

Então, não se faça de rogado. Se entregue ao menu completo! A Experiência Taypá é, de fato, uma experiência em que um dos Chefs mais celebrados do Brasil “conversa” com você da melhor maneira possível: celebrando seu paladar e alegrando sua alma!

Sanduíche de Manjubinha Casquinha Ceviche Tiradito de atum Brisket Carré de cordeiro Sobremesa Fotos: Lulu Peters

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: (61) 3248-0403 / (61) 3364-0403 |

www.taypa.com.br | [email protected]

