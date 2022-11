Parece caro… mas será que é?

Será que todo restaurante que parece chique e sofisticado é necessariamente caro?

Muita gente ainda não entende que entre preço e valor existe uma diferença enorme. Na cultura brasileira, inclusive, temos muita tendência a ignorar essa diferença e entrar em situações em que “o barato sai caro”, só pela perspectiva de economizar uns trocados.

Na gastronomia, cujo produto, na verdade, é um serviço complexo, que envolve não apenas a comida, mas toda a busca por uma experiência positiva, acontece a mesma coisa. Nossa percepção de um preço mais acessível pode, muitas vezes, ser apenas uma perda de valor no produto e serviço finais.

Por isso, apresento agora dois dos mais sofisticados restaurantes da cidade, para provar que é possível comer muito bem e ser muito bem atendido, sem gastar muito.

DOC Cucina

Segundo estabelecimento da cidade com assinatura do prestigiado Chef Salvatore Loi – que mantém três casas louvadas em São Paulo – o DOC Cucina tem alguns diferenciais incríveis, como a presença de Loi na casa, com mais visibilidade e frequência; um ambiente austero, arejado e elegante; e uma cozinha totalmente aberta ao público, com a equipe mostrando o real trabalho por trás dos pratos.

Os pratos individuais podem, à primeira vista, parecer que são para poucos bolsos (e, claro, no contexto geral do país, sim, são), com preços de R$ 78,00 a R$ 131,00. Então, o preço, sozinho, choca.

Porém, vamos analisar o que a casa entrega: a seleção de ingredientes impecável, expertise de um Chef com uma carreira marcante e tudo feito artesanalmente no restaurante, das massas aos molhos. Isso é valor.

Muitas casas italianas trabalham com massas de supermercado, com ingredientes padrão, e cobram, muitas vezes, coisa de R$ 20,00 a menos. Entendem que a troca nem sempre compensa?

Para mim, mesmo os pratos individuais compensam pelo que entregam, como a divina lasanha, criada por Salvatore, uma combinação de sabor e maciez, recheada por ragu de vitello e trufas negras (R$ 89); a Fregola, uma massa típica da Sardenha, com lascas de bacalhau e tempero cacio e pepe marcante (R$­ 98); e o incrível fettuccine fresco, com limão siciliano, e lulas caramelizadas, um prato que me encantou (R$ 89).

As entradas, via de regra, são compartilháveis, os pratos são fartos, e os sabores são únicos.

­Mas se não foi suficiente para te convencer, aqui vai: um prato família (suponho que sirva 3 pessoas, mas vamos considerar apenas 2) de Gnocchi, fresco, feito na casa, artesanal, leve, com molho de ragu e pesto (que é caro) e tomates assados, sai a R$ 160,00. Ou seja, sairia por R$ 80,00 para cada pessoa. Com um suco natural a R$ 14,00 e 10%, é possível comer um prato saboroso, assinado por um Chef reconhecido, por R$ 104,00.

Para ocasiões especiais, que seja, a experiência é viável para mais pessoas do que se imagina.

Fotos: Lulu Peters

Aroma

Outra casa que pode parecer intimidante, devido à trajetória do Chef Ronny Peterson que atuou em casas do Grupo Fasano, inclusive com Salvatore Loi, e comandou o Gero em Brasília, durante muito tempo.

O Aroma, também, é uma casa sofisticada com pratos individuais de R$ 79,00 a R$ 149,00, que incluem massas artesanais, carnes nobres e frutos do mar de excelência, porém, oferece oportunidades mais acessíveis para quem quer conhecer o restaurante.

Uma opção é o menu executivo, por R$ 86,00, que inclui entrada, principal e sobremesa, por exemplo.

Mas minha aposta é, certamente, o menu compartilhado, servido no almoço, aos sábados e domingos, apenas. Uma suntuosa paleta de cordeiro, muito bem servida e executada, desmanchando do osso, acompanhada de arroz cremoso, farofinha crocante, saladinha de feijão fradinho com tomate cereja e batatinhas assadas. Um prato que serviu, com sobra, a mim e minhas três filhas, por R$ 220,00, um valor que, dividido (tirando minha bebê) pelas três que comeram mais, sairia por R$ 73,00, um preço pago por muitos em restaurantes fast food e com comida sem tempero ou esmero.

Então ficam aí as minhas dicas, mas lembre-se: o melhor jeito de avaliar uma casa não é pelo preço e, sim, pelo valor!

Dica bônus: o Cerrado Wine é um festival que acontecerá hoje (25/11) e amanhã (26/11) na varanda do shopping Pátio Brasil. O público poderá apreciar vinhos, cervejas, boa gastronomia e música. A carta, criada pela Del Maipo, oferecerá inúmeros rótulos de diversos países, como Espanha, França e Portugal, além de Argentina, Chile e Uruguai.

Os ingressos estão disponíveis, de R$ 50,00 a R$ 70,00 no link https://www.bilheteriadigital.com/cerrado-wine-25-de-novembro.

Serviços

DOC Cucina

CLS 406 Bloco D loja 35 – Asa Sul

Telefone: (61) 3254-1814

https://www.instagram.com/doccucina/

Aroma

CLS 407, BL A , LJ 34, SHCS CLS 407 – Asa Sul

Menu: cardapio.thip.com.br

Telefone: (61) 99599-1546

https://www.instagram.com/aromabrasilia/