Melhor de três: Restaurant Week!

Vem conferir o que eu achei de três restaurantes que participam do festival

O festival é uma oportunidade para muitos, mas para quem já está muito acostumado a comer fora, pode se irritar com o excesso de pessoas e falhas no serviço. Aqui, estão três casas em que o festival foi só alegria para mim.

Almería Restaurante

Eu acho que demorei a ir ao Almería por ter a sensação de que seria um desses restaurantes caros. Talvez a localização dentro do Clube de Golfe de Brasília me remeta a homens poderosos que jogam esse esporte que eu não entendo, porque têm dinheiro e todo o tempo do dia.

Mas, não. O Almeria tem um ambiente bem gostoso, no limiar tênue do despojado e o sofisticado. Decoração nada caricata, salão bem aproveitado, quase uma casa com uma varandona coberta, onde podemos degustar as apostas da Chef Luiza Jabour.

Para a Restaurant Week, a casa apostou em “brasilidades” para o almoço, como Pamonha salgada recheada com queijo acompanhada de mix de folhas, como opção de entrada e Feijoada completa com barriga de porco (AMO), purê de feijão preto, salada cítrica de couve com laranja e farofa de bacon, como opção de principal, e Creme patissiere de rum, bananas caramelizadas, merengue e sorvete de baunilha para sobremesa.

Como fui no jantar, aproveitei uma comidinha mais italiana nos principais. As entradas, porém, estavam muito gostosas, com destaque para o Mini burger BLT. O Reggaton, feito com aranitas de banana recheadas com porco glaceado, amendoins picantes e creme fresco estava gostoso, mas acho que a aranita passou um pouco do ponto, quase torrando.

Para o principal, fui de Tango: steak na brasa com nhoque de batata baroa e manteiga de ervas. O nhoque estava de comer de joelhos!!! Super rolaria de comer só ele. A carne estava ao ponto, bem gostosa, mas ao esfriar, achei que endureceu bastante. Como não sei que corte era o ‘steak’, não deu para saber se esse foi o motivo.

A opção vegetariana também está divina, com Ravioli de Zucca (abóbora) com queijo de cabra, mas meu amigo achou que o ravioli estava muito al dente e com um toque mais nítido de farinha. Eu não senti.

Para fechar, uma revisão da tora Ópera, que assumiu forma de um rocambole de chocolate com um sorvete de chocolate também. Pra mim, CLARO, a Choux cream “de vinho”, compota de pêra e sorvete de baunilha. Vem tudo dentro de uma choux. Achei a combinação cremosa, saborosa e com um bom ‘corte’ do excesso de doce.

Almoço: R$ 79,00; jantar: R$ 109,00

Serviço

Almería Restaurante

SCES, Trecho 02 Conjunto 17 Lote Parte 01 Asa Sul

Telefone: (61) 9 9337-8338

Rio Bistrô

Fazia muitos anos que não ia ao Rio Bistrô! E, salvo engano, fui justamente numa RW, mas há milênios. Gostei muito do que encontrei. Um lugar descontraído, com ambiente interno e externo, um alto pé direito, e atendimento excelente.

Aliás, fora da RW, a casa sempre oferece pratos a preços promocionais a cada dia da semana, assim como uma promoção de vinhos, que deixa todos os rótulos por R$ 89,90. Amei o branco português 1808.

Para entrada, fui de salada de folhas verdes e carpaccio de filé, parmesão, búfala, castanha de caju e vinagrete dijon. Gostosa, pois gosto de salada, mas também um pouquinho blasé. Faltou entrosamento entre os ingredientes e um pouco mais de molho.

Já o bolinho de mandioca com queijo e molho de goiabada cascão estava uma delícia, pura comfort food.

O picadinho ao demi-glace de cachaça e rapadura, arroz cremoso com queijo canastra e farofa de feijão fradinho e banana estava bonito e foi elogiado. Provei o Risoto de bobó de camarão e foi uma surpresa agradabilíssima! Muito saboroso, mas vem rico e farto, então, vale esperar a fome bater forte.

Como estava cobrindo para o jornal, pedi para provar um prato do jantar, que me chamou a atenção. Filé ao molho de jabuticaba defumada com purê de batatas e gorgonzola foi uma descrição que me abriu o apetite! O purê não desagrada quase nunca, mas achei que podia ter mais gorgonzola. Isso porque eu adoro, mas sei que, para outros paladares, poderia acabar forte demais.

Agora, o filé, alto, ao ponto para mal (bem mal) passado, com molho de jabuticaba… hummmm! Que perfeição. Filé mignon excelente, carne macia até o fim e o contraste agridoce da jabuticaba estava perfeito.

Para fechar, a Verrine de Banoffee, servida no copo, e a torta de limão com base crocante e merengue suíço maçaricado estavam gostosas. Mas confesso que já tava tão cheia, que não achei marcante.

Almoço: R$ 68,90; jantar: R$ 78,90

Serviço

Rio Bistrô

SCLS, 404 Asa Sul

Telefone: (61) 3321 1412

Same Same

Eu sou muito suspeita para falar, pois adoro comida asiática, agridoce, e o Same Same ocupou um espaço admirável no mercado local, não apenas pela comida saborosa e diferente, mas por um serviço bom, cardápio fácil e excelente logística de delivery.

Para a entrada, a casa oferece coxinha da asa frita com molho hot de abacaxi ou Salada rainbow, com alface, tomate cereja , macarrão bifum, cebola roxa, cebolinha e hortelã, com o fitas crocantes de pastel chinês, acompanha o molho de sweet chilli e nam pla com toque de tamarindo e limão. Achei que casou bem, mas, assim como no Rio Bistrô, gostaria de mais molho e prefiro quando a salada vem em prato e não em cumbuca.

Do almoço, o prato principal escolhido foi o Thai Steak Frites, com filé mignon marinado no gengibre e shoyu, frito no ponto, servido com batata frita rústica crocante, cebola roxa empanada e cebolinha verde. Cheio de sabor!

Já o BBQ Same Same veio bem no meu perfil, com costelinha desossada com molho barbecue da casa , servido com batatas fritas rústicas e lâminas de milho cozido, finalizada com coentro e cebolinha. Muito bom também!!!

Para fechar, banana quente no caramelo com sorvete de creme, calda de leite condensado e canela e folha crocante de massa harumaki. Acabei indo de Flan Bangkok, um cremoso pudim de leite, sem “furinhos”, servido com cubinhos crocantes de brownie de chocolate da casa!

A casa está também com uma carta de drinks bem fácil e bacana e um bom atendimento sempre ajuda!

Almoço: R$ 68,90; Jantar: R$ 78,90

Serviço

Same Same

CLS, 402 Asa Sul

Telefone: 61 99270-5042