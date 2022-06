Festival de Inverno do Pontão, Jazz no Lago Oeste e muito mais

Para a coluna desta semana, a gastronomia vem acompanhada de cultura, com música, teatro, dança e até balada

É oficialmente inverno no Brasil e, apesar de não ficar frio em todo lugar, em Brasília certamente já dá para colocar casaco e beber e comer bem depois das 18h. Para a coluna desta semana, a gastronomia vem acompanhada de cultura, com música, teatro, dança e até balada!

Do dia 23 de junho a 6 de julho, o Pontão vai realizar seu 11º Festival de Inverno. O que isso significa? Que o espaço, que já é gostoso demais para um passeio noturno à beira-lago, ainda terá pratos e menus completos, pensados na estação e com preços fixos.

Primeiramente, a parte cultural, principalmente para quem tem filhos, como eu, está sensacional, com apresentação da quadrilha junina “Si Bobiá a Gente Pimba” (23/06 e 30/06); uma vibe “Lerigou” com a peça teatral, do Grupo Néia & Nando, “Uma Aventura Congelante” (24/06); show de Jazz com Rosana Brow (28/06 e 05/07); e a peça “A cigarra e a formiga” (01/07).

Os pratos e menus completos, oferecidos por cada uma das casas participantes, podem ser conferidos no site do Pontão, mas, como não poderia deixar de ser, aqui vão algumas das minhas indicações

para o que eu já saboreei e que acho que combina com o inverno:

que completa o menu com creme de ervilhas com bacon de entrada e profiteroles com calda quente de chocolate (R$ 89,00). O amuse bouche de batata baroa com frango é tão temperadinho que aqueceu o

coração. É a aposta de entrada do Wine Garden, que, também acho, promete com:

coração. É a aposta de entrada do Wine Garden, que, também acho, promete com: Fondue de queijo com focaccia, batata bolinha, linguiça e queijo e Chocolate quente com marshmallow baby de sobremesa (R$99,00 para duas pessoas). O trio de bacon, nuggets e queijo gouda empanados, com maionese verde e Pink

Limonade, do Geleia Burguer é uma boa tentação (R$49,00).

Aí, meus dois preferidos na noite (espero que mantenham a execução impecável):

mim fala mais “inverno” do que carne de panela e polenta cremosa. A aposta é do MED Cuisine & Club, que inclui Panelinha Mozzarella, de entrada, com 05 bolinhas de Mozzarella, molho de tomate e pesto e profiteroles com calda quente de chocolate e lichia e marshmallow derretido de sobremesa (R$89,00). E, por fim, Ravioli recheado de pera com baru e grana padano servido ao molho

gorgonzola, acompanhado de filé mignon. A massa estava um sonho, até porque gorgonzola casa muito bem com notas doces de frutas. Aliás, gorgonzola é tipo bacon, faz até tijolo ficar gostoso. Para entrada, Brochete de muçarela de búfala com tomates cereja e manjericão, servida ao molho Pesto e para fechar Brownie de

chocolate servido com calda quente de chocolate meio amargo finalizado com

castanha (R$99,00) são as apostas da Mormaii.

Outros estabelecimentos, incluindo os quiosques, participam, como Oakberry, Náutico Café, Same Same, Soho, Fausto e Manoel, entre outros. Os preços variam entre R$29,90, R$49,90, R$89,90 e R$99,90, ou seja, dá para ajustar a programação a vários tipos de bolso!

Serviço

11º Festival de Inverno do Pontão

Quando: de 22/06 a 06/07

Onde: Pontão do Lago Sul

Classificação: livre

Apresentações culturais: gratuitas

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

Gran Bier. Foto: Divulgação MED. Foto: Divulgação Mormaii. Foto: Divulgação Sallva. Foto: Divulgação

Festival de Jazz do Lago Oeste

Outra combinação de gastronomia e cultura é a primeira edição do Festival de Jazz do Lago Oeste, que celebra a vocação turística da região com apresentações musicais, gastronomia, feira de produtos agroecológicos e contato com a natureza. O evento ocorre nos dias 24 e 25 de junho próximos, a partir das 19h, na chácara Cantinho do Céu, que integra a rota de turismo Viva Lago Oeste.

Serão duas noites de jazz, blues e bossa nova compartilhadas com opções gastronômicas em meio a beleza natural da região. As atrações musicais serão comandadas por alguns dos principais nomes da do cenário cultural do Distrito Federal: Violeta Groove, Tropeçália, Capivara Brass Band, Tributo a John

Coltrane com o saxofonista Lívio Almeida e Bartô Blues Band.

Para comer ou levar para casa, o espaço gourmet e a área de bebidas incluem paella do restaurante Brasis Ateliê Gastronômico, os caldos de carne e vegano da Cozinha da Eva, os petiscos e o caldo de cogumelos da Cogu Brasiliense, os queijos da Queijaria Rancharia e do Sitio Vila das Cabras, os crepes do Espaço Nave e os doces da Confeitaria da Nany.

Entre as opções de bebidas, chope, vinhos, quentão e as cervejas artesanais das cervejarias Capivara e E.T.

Os organizadores indicam até se hospedar no local nas pousadas e hospedagens locais para o pernoite.

Os ingressos estão à venda no site Sympla por R$ 50 (um dia) e R$ 90 (passaporte). É possível se deslocar ao local por meio de transporte por aplicativo.

Serviço

Festival de Jazz do Lago Oeste

Quando: Dias 24 e 25 de junho, a partir das 19h

Onde: Rodovia DF-001 chácara 45 Lago Oeste (DF)

Entrada: R$50 (um dia) e R$90 (passaporte). Ingressos à venda no site Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/festival-de-jazz-do-lago-oeste/1567469

Informações: (61) 99254-1551

Bartô Blues Band. Foto: Divulgação Paella do Brasis Ateliê Gastronômico. Foto: Divulgação

Café de La Musique

O empreendimento não me animava, de início, por certas notícias e minha percepção de que era uma balada não muito a minha cara. Porém, a figura carismática do produtor e faz-tudo cultural, Lino Fructuoso, abriu meu coração para a casa que, agora, se afasta um pouco do perfil Saint Tropez e se aproxima da brasilidade na decoração, além de abrir asas bem cosmopolitas para a gastronomia.

A proposta de “comidinhas” para beliscar e compartilhar me encanta! Afinal, quando queremos explorar a carta de drinks ou de vinhos, a ideia é ir comendo ao longo da noite. Do sushi bar, trios ou combinados de sushi, como Jyo e Hot Philadelphia (R$13,90 a 15,90) vão abrindo os trabalhos, que chega ao auge com um delicioso carpaccio de barriga de salmão, com raspas de limão, pimentinha e azeite trufado, finalizado com crisps bem fininhos de mandioca (R$59,90)!

Os drinks, como Dewbarry Bramble (R$32,00) com gin, limão, syrup, amora e água de flor de laranjeira, ou o Aimoré com Tanqueray, merengue de abóbora e suco de tangerina (R$38,00) foram surpresas deliciosas e refrescantes, mas, no inverno, sugiro aproveitar a carta bem variadas de vinhos da casa também.

O abraço gastronômico da noite ficou por conta do filé aos dois molhos, gorgonzola bem leve e molho espanhol, denso, servidos com torradinha de baguete de fermentação lenta deliciosas! O pão é perfeito para passar na sobra do molho, mas se eu não estivesse em público, certamente lamberia o prato.

Preços bem variados, ambiente belíssimo e uma balada de gente phyna e bonita e a casa pode ser reduto de inverno.

Serviço

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul, no mesmo prédio da churrascaria Steak

Bull, ao lado do Pier 21.

Informações e reservas: 061999836016

Cardápio e outras informações: https://linktr.ee/cafeclub

