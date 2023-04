Festival Comida di Buteco alegra a cidade até o fim de abril

Se engana aquele que acredita que o “Buteco” se resume ao álcool etílico. O Festival Comida di Buteco já está na cidade desde o dia 07 e vai até 30 de abril, nos dando a oportunidade de provar os petiscos criados pelas casas com exclusividade e com aquele tempero de boemia.

Derivado da palavra “botica”, que o dicionário descreve como “pequena venda tosca onde servem bebidas, algum tira-gosto, fumo, cigarros, balas, alguns artigos de primeira necessidade, geralmente situado na periferia das cidades ou à beira de estradas”, o boteco, buteco ou botequim sempre foi um ponto de encontro. Inspirada nisso, acabei escrevendo, anos atrás, um manifesto – na verdade, um poeminha – que apresento a vocês:

Depois que se fez a luz, fez-se o botequim Porque, neste, a origem de tudo Antes da caipirinha, a cachaça Antes da IPA, a gelada Antes da pancetta, o torresmo Antes do picles, a conserva E de todo tipo que se possa imaginar, incluindo salsicha e ovo de codorna Antes do WhatsApp, as conversas Fonte de política, futebol e religião, fonte da fofoca e dos alertas Das brigas e das pazes, dos casamentos e separações, das amizades duradouras e dos encontros fugazes. Onde há vida, há um buteco E, se no vinho, a verdade No buteco, o Brasil.

A 23ª edição nacional do Comida di Buteco já começou! Com o slogan “A vida é feita de buteco”, o concurso chega à oitava edição em Brasília, onde acontece de 07 a 30 de abril, mês oficial do evento na cidade, com a participação de 31 bares e o tema “Ervas e Especiarias”.

Os petiscos foram criados pelos bares, especificamente para o festival, e custam R$ 30. Algumas casas participam ainda do desafio dos patrocinadores, Seara e Frontera, garantindo ainda mais opções para provar.

Os bares participantes estão listados no site do concurso, e os petiscos serão avaliados pela comissão de jurados e pelo público que recebe a cédula de votação no próprio bar. Os critérios são: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota, e as demais categorias, 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total, e dos jurados, 50%.

Os eleitos de cada circuito são novamente avaliados, para elegerem o MELHOR BUTECO DO BRASIL”

Aqui vai minha indicação e minha lista de apostas:

O Dikantu Bar me surpreendeu. O que parecia simples, se desdobrou em várias nuances de sabor, repleto de ervas e especiarias de verdade! O frango, que parecia ter passado do ponto, na verdade, ficou mais escuro apenas pela deliciosa marinada e estava muito suculento. Os petiscos dos desafios também estavam ótimos, com destaque para os palitos de queijo empanado com uma deliciosa geleia agridoce de tomate e goiaba.

Quadra CLN 204, Bloco A Loja 59 | Asa Norte

Telefone: (61) 98170-3170

O Commercial São Benedito tem uma cozinha muito boa e o croquete de frango e calabresa artesanal, temperado com pimenta-biquinho, cebola, alho, salsa e recheado de queijo minas padrão, acompanhado de maionese caseira de pequi e limão está na minha lista.

Quadra SCRN 704/705 Bloco E, 51 – Parte | Asa Norte

Telefone: (61) 9128-7758

Outro boteco que me cativou é o Na Seis Comida de Bar, cujo petisco é um mix de carnes suínas feitas na parrilla com molho de tomate de pimenta-biquinho, queijo, tomate cereja e folhas de manjericão. Acompanha pão de alho com ervas e especiarias.

Quadra SCLRN 706 Bloco B, 3 – Loja | Asa Norte

Telefone: (61) 3201-4295

E, por fim, o Barziin, que tem uma pegada gastrô que me inspira confiança, com sua carne de porco com molho oriental servido no abacaxi, acompanhado de torradas.

Quadra CLN 413 Bloco E, S/N – Loja 19 | Asa Norte, Brasília – DF

Telefone: (61) 3576-0500

Vamos começar o rolê?

