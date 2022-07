A gastronomia de Brasília se expandiu tanto nos últimos anos que, para uma brasiliense nata como eu, é impressionante que possam haver tantos lugares que eu não conhecia antes. O Dolce Bistrô é um deles

O esbarrão

Eu saí de um almoço no El Paso Texas e, ao atravessar a rua para acompanhar minha amiga a uma sorveteria, me deparei com uma fachada super charmosa, com uma bicicleta vintage na vitrine e uma decoração minimalista, mas sem o novo padrão industrial, que já tá até me enjoando.

Não provei a parte de confeitaria, mas a varanda, gente, merece ser admirada. Que luz! Quanto verde de verdade. Que mesas e cadeiras bonitas. Em termos de ambiente, já conquista de cara. Aliás, a galera que vive me perguntando onde pedir em namoro, noivado ou casamento, já pode incluir na lista.

O cardápio conta com clássicos italianos, basicamente, e, antes de revirar os olhos, saiba que tem casa aí carérrima entregando o mesmo ou bem abaixo. Os preços são bem justos, por exemplo: o Steak Tartare – perfeitamente cortado na ponta da faca, temperado na medida – vem quase no formato de “porção” (foto), por R$ 69,90. Ou seja, dá para dividir tranquilamente como entrada.

Pratos à base de massa e risoto variam entre R$ 53,00 (Spaghetti Alioli) a R$ 76,00, que é o caso da polenta com ossobuco e telha de parmesão. Os pratos mais caros que vi são a fraldinha ao forno com batatas selvagens (R$ 102,00) e, pudera, a Bisteca Fiorentina, o Santo Graal de vários aficcionados da culinária italiana, o que é o meu caso, obviamente, por R$ 125,00 acompanhado de batatas Hasselback (cortada parcialmente em fatias finas, compondo uma espécie de “leque”) com molho de ervas, bacon e queijo.

O carbonara estava muito bom e muito farto, com destaque para o uso de Guanciale, uma espécie de bacon não defumado, feito com a bochecha do porco, e que é o ingrediente original da receita.

Para a sobremesa, achei que estava pegando leve ao pedir um trio de goiabada com queijo, mas, rapaz, ledo engano. Um pratão com a combinação nas versões tradicional, cremosa e em forma de espuma gastronômica. Uma delícia.

Responsabilidade social

Como estava sozinha e em horário um pouco tardio para dia de semana, peguei a casa já mais vazia. Eu, que oscilo entre completa introversão e a personalidade de beata fofoqueira de interior, comecei a conversar com a equipe, que foi tão atenciosa e tão genuína, sem aquele excesso de formalidade só para mostrar serviço, que acabei quase entrevistando dois dos atendentes.

Ao falarmos sobre outras casas e o início dessa fase do Bistrô (a casa acabou de virar Dolce Bistrô, depois de anos como Dolce Cacao), ambos falaram da alegria de terem sido contratados. Estavam felizes pelo local ser belo e ter uma cozinha super competente, e, principalmente, por terem uma sala de descanso entre os turnos, já que em outros empregos chegavam a passar quatro horas descansando embaixo de blocos antes de pegarem o segundo turno.

Então, achei muito válido incluir essa informação aqui. Pra mim, cuidado com a equipe conta, porque é isso que faz com que ela seja um bom cartão de visitas.

Parabéns, Dolce Bistrô. Já, já, estou de volta.

Serviço

Dolce Bistrô

CLS 405 BL C Loja 38 – Asa Sul

Telefone: (61) 3546-2754

Horário corrido: 12h às 23h de segunda a sábado. Domingo, de 12h às 21h.