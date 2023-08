Dicas a jato: chef Raquel Amaral no Hidden, Giro Vegano, circuito de bares e muito mais!

Chef Raquel Amaral participa do Hidden

De quinta (24) a sábado (26), o evento pop-up Hidden, que mistura música, cenografia, gastronomia e muita diversão, terá a Chef Raquel Amaral no comando da cozinha.

Foto: Divulgação

Um menu saboroso, mas eficiente para comer sentado, em pé ou dançando, foi a proposta da Chef, que oferecerá graúdos camarões-rosa empanados, servidos com maionese de limão curado; sua impecável panceta com teriyaki e picles; choripan com linguiça especial, chimichurri fresco e tomates assados, e, para opção vegetariana, choripan preparado com tomates assados e chimichurri.

Serviço

Hidden Brasília

A partir das 18h, de quinta a sábado

Couvert artístico – R$ 40

Mais informações: (61) 99998-9880 | https://www.instagram.com/hiddenbrasilia/

Chef Raquel Amaral

https://www.instagram.com/chefraquelamaral/

Giro Vegano

Aproveitando o gancho do prato vegetariano da dica anterior, vamos falar de uma iniciativa que visa auxiliar comerciantes a incluírem opções saborosas nos menus. Serão selecionados 30 estabelecimentos para treinamento com ajuda de custo para deslocamento ao local das aulas.

Divulgação

Os comerciantes vão criar e oferecer em seus bares 2 opções de petiscos/pratos veganos e, durante um mês, quando o público poderá eleger os melhores pratos. Serão ainda realizadas palestras com profissionais de destaque na cidade: Chefs Marcelo Petrarca, Tonico Lichsztejn e Paulinho Lima e mediação da empresária brasiliense, Marta Liuzzi.

O Festival encerra com uma tarde de feirinha de produtos veganos, bar, música e degustações!

Serviço

Festival Giro Vegano

https://giroveganodf.wixsite.com/giro-vegano-df

Circuito de Bares vai até 27 de setembro

Um roteiro exclusivo de 17 bares brasilienses, que oferecem um petisco exclusivo para os “exploradores”!

A ideia é divulgar a cultura botequeira da cidade, apresentando sua diversidade e, claro, qualidade. Entre bares especializados em drinks, como Gato Preto Bar e O Traçado, até locais com atrações musicais ou foco na gastronomia, como Primo Pobre, Pinella e Bitaca da Norte, os participantes poderão escolher suas apostas pelo site https://www.circuitobrasiliadebares.com.br/bares.

Serviço

Festival Circuito de Bares

https://www.instagram.com/circuitobrasiliadebares/

Ticiana Werner incrementa o menu

A chef Ticiana Werner inovou e deu uma boa incrementada no menu da casa. Agora, o Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar passa a trabalhar com massas frescas feitas com farinha Italiana 0.0, como raviolis, nhoques e até cavatelli, uma massa curta massa artesanal Italiana da região de Puglia feita 100% com farinha de sêmola grano duro rimacinata.

Nas massas, destaque para o Ravióli de beterraba com boursin de cabra com raspas de laranja R$ 76 (foto) e os Cavatellis ao ragu de linguiça artesanal com vinho branco, erva doce, alho-poró, salsa, creme de fresco e parmesão e a outra opção é ao molho de funghi, tomate seco, manjericão e parmesão, por R$ 64 cada.

Serviço

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Telefone: (61) 3226 9947

Foto: Victor Rocha/Divulgação

2ª edição do Coffee Brasília

Quando se trata de café, o brasileiro é, antes de tudo, um apaixonado. O país é o maior produtor do mundo e o segundo maior mercado consumidor mundial. Desse cenário nasceu o Coffee Brasília, cuja segunda edição acontecerá de 7 a 10 de setembro, no Casapark, com entrada gratuita e programação imperdível.

Foto: Divulgação

Neste ano, o grande destaque é, mais uma vez, a Cafeteria Modelo, um espaço montado para apresentar as melhores práticas do mercado e o palco Talk Show Coffee, que irá abrigar palestras para empreendedores e apaixonados por café. As atividades incluirão menu degustação, premiação Taça Barista 2023, Arena Sebrae/3 Corações, capacitações, harmonizações e muito mais.

Dentre os expositores, destaco D’farm, Wine Day Group, Civitá Café, Black Prime Café, Dona Cebola, Delícias do Brasil, Capital Bulls, Vicenti Artesanais, Treem de Minas, AHA Cafés, Goyas Defumados, Kepeh Brasília, Pinon Torreneria e Manteigaria Nacional.

Serviço

Coffee Brasília

De 7 a 10 de Setembro

Shopping Casapark

Entrada: gratuita

instagram.com/coffeebrasilia_