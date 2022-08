Dia dos Pais, trufas e happy hour: a cidade segue criando e comendo

Meu happy hour preferido na cidade, um hambúrguer feito na medida e listinha de lugares no Dia dos Pais

Happy Hour do Jamie Oliver é dos meus favoritos

Eu já ouvi críticas ao Jamie Oliver Kitchen, mas confesso que tento entender se houve realmente uma falha ou se é mais implicância. Parece-me que, por ser uma estrela televisiva tão marcante, o nome do chef faz as pessoas esquecerem que, sim, a unidade é uma franquia, assim como são várias outras com títulos e temas australianos, americanos, italianos e brasileiros.

Comida porcionada, preparada com antecedência, com tempero mínimo, ingredientes mais baratos, preço caro e, claro, serviço um pouco mais regrado. Muitas casas ganham fregueses com essa combinação.

No JOK, porém, eu sinto, pelo próprio criador, que há mais compromisso com o impacto da apresentação e da qualidade. Um chef dedicado, garçons atenciosos, um ambiente belíssimo, amplo e com decoração de bom gosto e nada caricata.

Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

O pão de polenta, hummmmm, com aquela manteiga batida, aerada, que derrete aos poucos naquela massa tão fofinha e salgadinha (R$ 21). As asinhas de frango feitas na brasa, ao molho teriyaki salpicadas com gergelim (R$ 45). Os croquetes de carne com maioneses de chimichurri (R$ 27). De verdade, eu nunca comi algo ali que me desagradou.

Mas, na última visita, conheci o meu novo favorito. De longe, o tataki de carne com gergelim, feito no molho ponzu de gengibre, pepino com limão & cebolinhas, wasabi, alho crocante (R$45), meu Pai Amado!!! Só precisava que fosse um prato principal, mas aí eu não teria limites, certamente.

Agora, imagina todas essas entradas com 20% de desconto? E os drinks, Moscow Mule, G&T Clássico, Aperol Spritz, Cozumel, Mojito, American Pie, além das taças de tinto e branco, com 50% de desconto?

Calma, todas as long necks e chopps Stella e Brahma na caneca, também saem com 50% off.

É ou não é a Disney dos adultos? Eu já tinha escrito a respeito, mas depois da segunda visita, tá confirmado: “there is no happy hour, like Jamie’s” (não há happy hour como o do Jamie). De segunda a sábado, das 16h às 20h.

Serviço

Venâncio Shopping, térreo, virado para o hotel Windsor

Cardápios e reservas: linktr.ee/jamieoliverkitchen

Instagram: @jamieoliverkitchenbr

Trufa Burger tão gostoso que compensa até sem a trufa

É um mercado muito competitivo esse nosso. Imagino a pressão dos chefs, cozinheiros e proprietários para criarem produtos diferenciados que consigam destaque com o público.

O Trufa Burger é uma loja integrada à Pizza Hut da 213 Sul e tem como proposta oferecer hambúrguer gostoso, muito bem executado, “realçado” pelo gostinho da trufa, aplicada na maionese ou no mel (sim, mel!) que vai nos sanduíches.

Eu, que amo azeite, maionese e mel trufado, sei muito bem que são produtos que dão aquele tchan e realçam o sabor (para quem gosta, claro). A grande verdade é que o Trufa faz um sanduíche delicioso e por um preço muito justo.

Pão brioche muito gostoso, selado para não “molhar” demais, carne ao ponto rosado (é o ponto da casa, viu, quem gosta bem passado deve pedir!) e a possibilidade de ser acompanhado por chips com lemon pepper ou – preparem-se – torresminho, daquele estilo ‘pipoca’, sequinho e crocante.

Em essência, são apenas dois sanduíches: Honey & Brie (R$ 38,90), feito com duas generosas fatias de queijo brie levemente derretidas, 160g do exclusivo blend e duas camadas de mel com trufas brancas; e o Cheeseburger (R$ 38,90), com 160g de hambúrguer do blend da casa, duas fatias de queijo cheddar e maionese à base de trufas brancas.

Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Mas tanto um quanto o outro podem ser incrementados a gosto do cliente, com adicionais como bacon bits, cebola crispy, picles de pepino, pimenta jalapeño, cebola brunoise, rúcula ou hambúrger e queijo extras.

Todas as variações dos amigos para o cheeseburger estavam deliciosas, com a maionese trufada. O meu, claro, tinha que ser diferente, mas, gente, queijo brie derretendo, com aquele mel trufado, a carne temperada e aquele frescor da rúcula, quem resiste?!

Na loja, o combo de hambúrguer, batata chips ou torresmo e um refrigerante em lata sai por R$ 49,90, o que, na atual conjuntura, e para o sabor, achei bem justo. A casa tem um ambiente bem descontraído, uma vibe bem família, mesmo, mas também faz delivery via Ifood (preços podem ser diferentes).

Serviço

CLS 213 Bloco A loja 9

Cardápio e delivery: encurtador.com.br/klzE7

Instagram: @trufaburger

Lulu indica: Dia dos Pais

Independentemente de seus menus especiais, seguem minhas dicas de locais que acho bacanas para um Dia dos Pais em família.

B Hotel

Beef Wellington do chef francês Jean Yves Poirey, servido apenas no almoço, com filé servido à perfeição, envolto em massa folhada, crocante e dourada, com a carne rosada como recheio, e redução de vinho do Porto e legumes da horta. O prato é o destaque deste domingo do restaurante Térreo, custa R$ 195, por pessoa, e vem acompanhado de welcome drink, salada de queijo de cabra e peras, de entrada; e Petit Saint Honoré a La Creme, como sobremesa.

Serviço

B Hotel

Restaurante Térreo

Almoço: 12h às 15h

SHN, Quadra 5, Bloco J, Lote L, Asa Norte – Brasília/DF

Reservas/Telefone: (61) 3962-2000

Mais informações: https://bhotelbrasilia.com.br | @bhotelbrasilia

Casa Graviola e Graviola Burguer e Pizza

De 12 a 14 de agosto, as unidades da 202 Sul, Terraço Shopping e Shopping Iguatemi (Burguer e Pizza), terão Rodízio do Paizão: quatro pizzas brotinhos nos sabores preferidos do cliente, por R$110,00. Também, na compra de um Burguer, o cliente ganha dois mini burgueres de frango, ou vegan.

Serviço

Casa Graviola

Terraço Shopping

Telefone: (61) 99265-5252 / WhatsApp (61) 99265-5252

@casagraviola

Graviola Burguers e Pizzas

Shopping Iguatemi Brasília

Telefone: (61) 9698-3465

@graviola_bp

Dom Francisco

Dom Francisco Restaurante traz uma surpresa no domingo: o pai que pedir uma garrafa do corte Talento, da vinícola Salton, ganhará de brinde uma segunda para levar para casa.

Para harmonizar com o sabor encorpado da bebida, o chef Francisco Ansilero sugere a maminha de black angus assada na brasa, acompanhada por arroz com brócolis e farofa de ovo. O prato serve três pessoas e custa R$169.

Serviço

Dom Francisco

CLS 402 Bloco B, Lojas 9 a 15

Telefone: (61) 3224-1634

Asbac – St. de Clubes Esportivos Sul, conjunto 31

Telefone: (61) 3226-2005

Fazenda Churrascada Brasília

Ambiente amplo e descontraído e foco no preparo de carnes fazem da Fazenda Churrascada uma ótima opção para os pais, que, acompanhados dos filhos, ganham um welcome chopp da Colorado.

Serviço

Fazenda Churrascada Brasília

Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Para mais informações e reservas: (61) 9 9290-2675

Blend Boucherie

Excelente custo/benefício e pratos como o Chiclete de Camarão (R$96,90), feito com camarões flambados com tomate cereja, espinafre e presunto cru gratinado com trio de queijos; ou do incrível Ancho (R$96,90), 350g de pura suculência, que dá direito ao rodízio de guarnições da casa, que conta com uma variedade de acompanhamentos à vontade.

Serviço

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

(61) 3544-7444

@blendboucherie