Dia das Mães – opções para cada estilo

A maternidade pode ser exercida de várias formas. Certamente, nenhuma delas é sem sacrifício. Por isso, valorize quem cumpre o papel materno na sua vida com um dia inesquecível nesses locais.

Para algumas, a experiência é tudo o que prometeram os relatos romantizados. Para outras, o choque de realidade levou-as a ter que superar o trauma e seguir em frente. De qualquer forma, quem não é mãe, tem ou teve uma. E ainda que alguns já a tenham perdido ou mesmo nunca a conhecido, sabemos que há mulheres por aí cujo afago, liderança, ensinamento e até crítica nos garantem uma dose saudável de contato materno.

Cada uma tem seu estilo e seu papel mudou muito. Tem mãe senhora, tem mãe tatuada, tem mãe nova, mãe velha, mãe avó, mãe professora, tem até filha que é mãe. Para esta coluna, optei por listar locais bacanas para cada estilo de mãe.

Alguns terão menu especial, outros, não. São dicas para inspirar e buscar novidades da cidade.

Ressalva: Os “tipos” de mães listados são apenas caricaturas sociais para nortear as dicas. Não estou, de maneira alguma, com intenção de reduzir a complexidade feminina ou julgar quaisquer escolhas de vida, ok?

Mãe “cafeinada”: gosta de uma dose generosa de cafeína no sangue e curte o ambiente que gira em torno do café ou de comidinhas que o acompanham bem. De quebra, duas vantagens: horário matutino (contrafluxo) e vários deles oferecem grãos especiais para levar pra casa, o que já pode virar um presente depois.

Adorável Café – repleto de comidinhas gostosas, como avocado toast, bagel e cafés quentes e gelados.

Antonieta Café – aos domingos, tem brunch com comidinhas especiais e opções variadas de drinks.

Café das Orquídeas – a casa vai fazer o Café na Varanda, com menu assinado pela no valor de R$ 159,90 para duas pessoas, incluindo café coado especial, leite de castanhas, suco de laranja natural, salada de frutas, pão sem glúten, bolo sem glúten, geleia de frutas vermelhas sem açúcar, húmus, frios, banana da terra grelhada, cuscuz e ovos mexidos (foto).

Mãe chique, porém, econômica: comer bem, sim. Gastar demais com isso, não. Essas mães sabem o que é bom, mas sabem do seu orçamento e suas prioridades, então, no dia delas, nada mais justo que garantir uma comida gostosa, ambiente legal, pratos fartos, por preços um pouco mais acessíveis.

Nonna Augusta – massas e risotos italianíssimos, além de uma lasanha tamanho família espetacular.

Blend Boucherie – carnes especiais com direito a rodízio de guarnições, com ambiente bonito e austero.

El Paso – comida tex mex perfeitamente executa, com opções mais fartas para famílias.

Bla’s – a casa preparou uma deliciosa Parmê (R$ 99), parmegiana de frango, carne ou berinjela + três acompanhamentos (batata frita, arroz e spaghetti aglio e olio).que serve duas pessoas (foto).

Mãe refinadérrima: se ela é chique o ano inteiro, não é no seu dia que ela vai comer em qualquer lugar. A mãe refinada tem um quê de vaidosa, então quer restaurante com ambiente e comida de alto nível e pouco importa o preço. Se ninguém pagar a conta, ela mesma dá conta.

Marie – um espaço muito francês, com pratos sedutores e entradas imperdíveis, como a burrata empanada.

Taypá – aposta imbatível para quem gosta de sabores complexos e admira a genialidade do Chef Marco Espinoza (foto).

Solo Ristorante – ambiente delicioso, com pratos individuais e, outros, para dividir, além de oferecer opções exclusivas para o Dia das Mães, como o Filetto in crosta, feito de filé em crosta de pão com ervas ao pomodoro e fetuccine na manteiga e pistache (foto).

Mãe foodie: Adora sabores inusitados, combinações inesperadas e tudo que for diferente. Ama uma comida com toques asiáticos, pois misturam doce, salgado e pimenta sem medo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Same Same – um mix divino de influências asiáticas, incluindo bimbimbap, rolinho vietnamita e pad thai.

Izakaya Sakeyo – o “boteco” do New Koto tem pratos incríveis, que podem ser degustados individualmente ou dividindo, além de um saquê bar ímpar na cidade (foto).

Indian House – falou em sabor, comida indiana vem à mente. Curry, pimenta, temperos incríveis nesse cantinho indiano.

Mãe baladeira: que mané café, almoço ou jantar! Dê a ela uns bons drinks, uns chopps, uma música e gente bonita que tá tudo certo. O que ela quer é esquecer as obrigações de mãe por um dia, pelo menos, e curtir a vida sem compromisso.

Mané Mercado – opções como Teta Cheesebar, Tudo do Porco, além de bares da Heinenken, da Chivas e do Beefeater (foto).

Mercadito – drinks, comidinhas, balada e muitos jovens descolados para a mãe curtir ou saber o que seus filhos estão aprontando.

Versão Brasileira – vibe de barzinho, mas com um quê a mais, também, pelas bebidas variadas e frequentadores bem criados.

B-16 no B-hotel – drinks e uma vista incrível da Torre de TV e do Eixo Monumental.

Mãe aventureira: nada de mesmice, tire ela do plano e do Plano, pois ela não quer só comida, ela quer a experiência!

Vista Linda – espaço com vista obviamente belíssima, no Lago Oeste, especializado em moqueca capixaba.

Jardim Secreto – o restaurante pop-up terá espaço infantil e apresentações musicais no mês de maio. No menu das Mães, a Chefe Leninha Camargo indica o Parmegiana que recebe o queijo como recheio, ganha crocância extra com panko, limão e alho; Picadinho no leito de polenta italiana cremosa; ou a Carne de sol Mestre do Sabor com carne de sol de angus, noisettes de mandioca, Banana Brûlée, carpaccio de abóbora e areia de coco (foto).

Brasis Ateliê Gastronômico – menu exclusivo para o Dia das Mães, com sequência com três passos, por R$ 142 por pessoa. Para a entrada, o cliente poderá escolher entre a Casquinha de Caranguejo; Ceviche; Feiju (bolinho de feijoada); ou Tulipa de Frango. De principal, Moqueca da Chef; Filé na Cachaça; Risoto de Moqueca; ou Polvo da Chef. E para sobremesa, Rabanada; Canolli; Cartola; ou Abobrice (doce de abóbora cabotiá) (foto).