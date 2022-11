De qual seleção você é, na hora de assistir aos jogos?

Você pode até não gostar de futebol, mas que o clima da Copa é contagiante, ninguém pode negar! E se futebol é arte e gastronomia, também, por que não uni-los? Confira as “seleções” da Lulu

Seleção do ‘farra pouca é bobagem’

Mané Mercado

O Mercado funcionará normalmente e transmitirá todos os jogos da TV Aberta para os clientes, exceto nos dias de jogos do Brasil, em que será necessário adquirir o ingresso para a Copa do Mané e o mercado se transforma em espaço integrado à Arena BRB Nilson Nelson, conectados por um grande túnel, por onde os torcedores poderão transitar. A Arena é 100% coberta, com partidas em um telão em LED de 150m² e uma média de três mil lugares e shows de grandes artistas nacionais: Nattan; Xand Avião; Léo Santana; Dennis e Mari Fernandez.

Os Chefs do Mercado se inspiraram em vários dos países participantes para criar seus cardápios, mas meu destaque vai para o Ricco Burguer, com seu hambúrguer brasileiríssimo com brioche de alho e rapa de queijo, blend Ricco, vinagrete e farofa da Cida por R$ 41,00; e Tudo do Porco, com Schnitzel, prato inspirado na Alemanha, um empanado de porco em duas farinhas, acompanhado de salada de batatas e limão, por R$ 35.

Serviço

SRPN Trecho 1 – Asa Norte, ao lado do Estádio

https://mane.com.vc/copamane/

Instagram: @manebrasilia

Fotos: Bruno Aguiar/Divulgação

Complexo Fora do Eixo

As unidades do Fora do Eixo prepararam dois telões gigantes, decoração temática, ações interativas, além de shows com artistas nacionais e locais, como DJ Guuga e os grupos de pagode Mistura 61, Nossa Galera e Doze por Oito, além da dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel. A programação completa está disponível nas redes sociais do grupo e no site Furando a Fila e os ingressos antecipados já estão à venda.

Serviço

SAAN, Quadra 1

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Instagram: @complexoforadoeixo

Seleção do ‘Diferentão até na Copa’

Commercial São Benedito

Os jogos do Brasil serão transmitidos em telão externo e em TVs no interior da loja. Nas datas, haverá samba de leve com o grupo Mariwô e Cecy Wenceslau, e couvert artístico de R$ 20,00. Para que os clientes tenham conforto e tranquilidade para ver os jogos, as mesas devem ser reservadas com antecedência. A cada mesa reservada por 4 pessoas, a mesa ganha uma cerveja. A partir do segundo gol do Brasil, dose dupla de caipirinha.

Os petiscos da casa são super brasileiros, como disco de carne, croquete de rabada, moela ao molho, torresmo, entre outros.

Serviço

SCRN 704/705 Bloco E Loja 51, Asa Norte

Reservas (61) 99281-4457

Instagram: @commercialsaobenedito

Foto: Danillo Martins/Divulgação

Rota Leste

O cantinho rural é dos meus preferidos e, para a Copa, vai abrir nos dias e horários dos jogos do Brasil com seleção de petiscos exclusiva!

Além das entradas da casa, como a pancetta e o croquete de carne com vinagrete de morango, a Chef Raquel Amaral criará um petisco inspirado no concorrente, como o caso da Sérvia com Cevapcici, que é um espetinho típico que parece uma kafta e será acompanhado de ajvar, uma pasta de pimentões e tomates assados e pão.

A casa conta ainda com drinks autorais, cerveja e concisa carta de vinhos e é ideal para quem estará com os filhos e com os pets durante os jogos!

Serviço

Rua 10 chácara 60, Altiplano Leste

https://www.instagram.com/rota_leste/

https://linktr.ee/rotaleste

Fotos: Lulu Peters

Seleção do ‘Torcer, sim, perder a sofisticação, jamais’

Piselli

O Piselli Brasília preparou um happy hour especial de 20 de novembro a 18 de dezembro: na compra de qualquer drink alcoólico, o cliente ganha um aperitivo italiano, com azeitonas gordal, picles de pepino e Nuts Piselli, com amêndoas tostadas na cerveja, amendoim, castanha de baru e ervilha crocante. Vale lembrar que o pedido não dá direito a reposições. Algumas entradas que harmonizam bem com os drinks especiais da Copa são a porção de Arancini (R$46); Olive Ascolane (R$42), azeitonas verdes recheadas com linguiça toscana; Calamari Fritti Alla Pizzaiola (R$66), lulas a dorê acompanhadas de molho pizzaiola; e Prosciutto e Mozzarela, porção de presunto de Parma e mussarela de búfala (R$89).

Serviço

Piselli Brasília

Shopping Iguatemi Brasília, Loja 22, Piso Térreo – Lago Norte, Brasília

Reservas e mais informações: (61) 9913-7191

Foto: Divulgação

Pobre Juan

O Pobre Juan Brasília vai transmitir os jogos do Brasil já confirmados na primeira fase do torneio, quando os clientes poderão usufruir da promoção double gin, na qual, na compra de um drink com o destilado, o cliente ganha outro igual. Além disso, a quantidade duplicada vale para as entradinhas também. Ao pedir as porções de Croquetas de Ossobuco (R$34), Mini Empanadas (R$38) ou Chorizo Tradicional (R$42), a casa dá outra igual como cortesia. A promoção ficará disponível por quatro horas nos dias de jogo, começando a valer uma hora antes das partidas e encerrando uma hora após o final de cada jogo.

Serviço

Pobre Juan Brasília

Shopping Iguatemi Brasília, Piso Térreo – Lago Norte

Foto: Divulgação

Bla’s

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) criou um cardápio especial para quem vai acompanhar os jogos, homenageando diversos países com 12 receitas exclusivas para a ocasião.

Nomeado de PetisCOPA, a novidade traz opções de petiscos para compartilhar, no valor de R$49,90 cada prato, e que servem até 3 pessoas, com destaque para: picadinho de carne com ovo pochê, farofa e vinagrete; dadinho de tapioca, servido com emulsão de ervas ou coalhada fresca; Fish and chips britânico, com iscas de pescada empanadas e fritas, acompanhada batata frita; Ceviche de pescada amarela com milho crocante; e brie empanado e frito servido com geleia de frutas vermelhas.

Para brindar, em todos os horários de jogos, a casa traz uma oferta especial de chope no valor promocional de R$6.90, além da carta de drinks super variada da casa para harmonizar com os petiscos.

Serviço

Bla´s Cozinha de Culturas

CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Instagram: @blas406

Fotos: Divulgação

Seleção do ‘Nada me tira de casa’

Dom Francisco

O Dom Francisco restaurante preparou alguns “kits” a preços acessíveis, que estarão disponíveis para encomenda até dia 18 de dezembro nos dois restaurantes, tanto para consumo no local, quanto para retirada e delivery. Kit Torcida com 15 Mini bolinhos de bacalhau; 15 Mini empanadas de carne; e 1 Espumante Prosecco Salton Brut (R$135) e Kit Grande Festa com Maminha 700g; Linguiça Duroc; 10 Mini bolinhos de bacalhau; 1 Porção de arroz com brócolis; 1 Porção de farofa de ovos; 1 Porção de batata assada com alho e alecrim; Molho vinagrete ou Chimi Churri (R$270 p/4 pessoas) são minhas apostas.

Serve até 4 pessoas

Serviço

ASBAC

Tel:32262005

St. de Clubes Esportivos Sul conjunto 31 – Brasília, DF

Asa Sul

Tel: 3224 1634

CLS 402 Bloco B, Lojas 9 a 15, SHCS, Brasília – DF

Aroma

O chef Ronny Peterson anunciou o buffet Aroma em Casa, que vai contar com pacotes especiais com massas em verde, amarelo e azul! O menu especial vai atender desde aqueles que vão entrar no clima do jogo logo no início da manhã com um brunch, almoço e jantar, além das opções de finger foods.

O menu personalizado atende a partir de dez pessoas, com mais de 30 opções de pratos, como waffles, tostex, croque monsieur, canapés, ovo Benedict, wrap, bolos variados, água de coco, espumante, frutas para Brunch; salmão marinado com coalhada seca, mostarda do cerrado e geléia de alho; toast à cavalo com fonduta de parmesão trufado e cebola roxa; croquete de carne seca com creme de abóbora e cebola roxa; compota de frutas vermelhas com creme de baunilha e sorvete de iogurte para Finger Foods; e polenta cremosa com ragu de ossobuco, espaguete à carbonara com creme de gemas e pecorino; arroz de pato com pêra caramelizada e crocante de linguiça; nhoque de mandioca com carne de sol; cordeiro com cuscuz marroquino; torta três mousses de chocolate ao leite e chocolate branco servida com calda quente de chocolate meio-amargo para almoço e jantar.

Para orçamentos e mais informações: (61) 99208-5392.