Brasília com Dinamarca: uma relação que só enriquece nossa gastronomia

Para os fãs do renomado Chef Simon Lau, a oportunidade de conhecer seus menus degustação volta com força, graças à parceria com o restauranteur e sommelier Bertil Tøttenborg

Para os mais jovens, este nome pode não representar muita coisa, mas Aquavit era de arrepiar o mais exigente dos gourmets. Para terem noção (caso sejam realmente amantes da gastronomia), ele fazia um evento inspirado no banquete final do filme "A festa de Babette". Uma verdadeira ode à gastronomia como forma de prazer e até expansão intelectual. Enfim, o Aquavit fechou as portas e o Chef seguiu fazendo eventos preciosos, com excelentes parcerias. Agora é o compatriota, Bertil Tøttenborg, cuja trajetória inclui sete anos na equipe de um dos mais aclamados restaurantes da America Latina, o Gustu, chefiado pela estrelada Marsia Taha. Primeiramente, como diretor da área de bebidas, por sua formação como Sommelier na Copenhagen Wine Academy, e depois como gerente geral do restaurante, posição de grande responsabilidade, já que alcança dos níveis operacionais ao financeiro e até às relações públicas. Sentindo que seu trabalho estava plenamente concluído, e em busca de novas inspirações, Bertil chegou à Brasília e foi acolhido pelo Chef Simon Lau para uma série de projetos gastronômicos. Para começar, já nesta sexta e sábado (22 e 23 de julho), os parceiros apresentam "Uma noite de degustação – Não apenas Porto", uma homenagem à recém popularidade dos rótulos lusitanos. Nos últimos anos, a popularidade dos vinhos da Terrinha cresceu mundo afora, extrapolando os limites do conhecido "Vinho do Porto". O menu teve inspiração em especialidades da gastronomia portuguesa, mantendo a marca do Aquavit e de Simon Lau, além de contar com contribuições de Rosanna Tarsitano, na seleção dos queijos. Para acompanhar, o sommelier Bertil Tøttenborg idealizou harmonização que, ao valorizar os pratos e ingredientes, os levará a explorar as diferentes facetas do vinho português. O menu Aperitivos e cocktail Gaspacho verde servido com bolinho de bacalhau e óleo de salsinha

2019 Alvarinho | Trajadura “Varanda do Conde – Vinho Verde”, Provam”, Minho – Portugal” Salada quente de polvo, mangarito, ovo de codorna, azeitonas pretas e telha de couve

2020 Bical | Arinto “D.N.M.C.”, Filipa Pato, Bairrada – Portugal Filé de porco, salsicha de alho, repolho e favas, pimentão vermelho e redução

2018 Touriga Nacional | Alfrocheiro “Quinta do Penedo”, Caves Messias, Dão – Portugal Seleção de queijos artesanais por Rosanna Tarsitano, servido com croutons de pão de especiarias e geleia de abóbora

NV Baga | Bical “3B”, Filipa Pato, Bairrada – Portugal Pastel de Nata do Leo, assado na hora servido com morangos orgânicos macerados em mel, limão cravo e pimenta rosa da horta

NV Tinta Negra “Madeira – Doce”, Justino’s, Ilha da Madeira – Portugal Serviço

Menu degustação – Não apenas Porto Menu com vinho R$ 415

Menu sem vinho R$ 300

Taxas de serviço e outras bebidas à parte

Reservas pelo WhatsApp: +55 61 8404-1898

Vagas limitadas!

