Eu nasci nesta ilha

Sempre soube das tesourinhas

São antigas de verdade

ao contrário das agulhinhas

que são pura novidade

Também andei de zebrinha

E no Moka’s tomava uma casquinha

e agora me pergunto porque tanto “inha”

Deve ser pela arquitetura de concreto

e suas poderosas (entre) linhas

A ilha também tem superlativos

como Eixão, Bulcão e Minhocão

Alguns superlativos no público

como o Beirute e, certa época, o Estação

(Cento e Nóia)

Porque a gente queria se enturmar

Véi, maneiro,

palha e camelo

(Certamente, são de outro lugar)

Fizemos deles nossa língua

que forasteiros podem estranhar

Mas também, pudera, numa terra

onde no céu podemos surfar

Dar um pulo na Ermida para fingir que está no mar

Comer uma Dom Bosco, a pizza

Mas saber que este nome pode profetizar

Uma terra sem esquinas

Sem comida típica para degustar

Mas sempre tivemos caldo de cana

pastel da Viçosa

e pipoca rosa para nos alimentar

Xingada indiretamente

por conta dos políticos que cá estão

Sendo que quem nasceu aqui só tá pensando

se conhece o fulano do Maristinha ou do Maristão

Todo mundo estudou junto

ou com a prima do vizinho do amigo do seu irmão

Ele passou num concurso sério

Mas lembro de quando andava no Gilberto Salomão

Ir com família no Fritz, no Korea House

e no ‘Chinão’

Tantos fecharam, como Papardelli e o Borghese

Mas, hoje, sei que muitos durarão

Porque quem ficou, gostou da ilha

Soube que mesmo sem mar e indústria

Escondia suas maravilhas

Gente nova e gente antiga

Gente má e gente amiga

Todo mundo misturado

nesta ilha

que é nossa amada

Brasília.