A gastronomia afetiva existe?

Do que se alimenta, onde habita e como vive esse fenômeno da “gastronomia afetiva”? Ela existe mesmo?

Sim e não. “Ah, Lulu, como assim?”. Então, apesar de muita gente estar de saco cheio de outras nomenclaturas como “gourmet” e “artesanal”, a verdade é que há critérios objetivos para qualificar um produto com esses dois “selos”.

Na área do “gourmet”, estamos falando muito mais da procedência rara e cara dos ingredientes que compõem um prato, cuja execução também é avaliada em termos de complexidade, do que apenas pompa. Os frios, os queijos, o café, tudo isso tem critério para ser chamado de gourmet.

O mesmo acontece com os produtos artesanais. Há requisitos relativos à intervenção de maquinário, de conservantes e aditivos, de escala de produção, entre vários outros critérios que permitem que um produto seja considerado artesanal.

Mas e a tal da comida afetiva? Gente, não há critério objetivo para o que é afetivo (rimou!). De tudo que a culinária pode e deve ser, certamente o apelo afetivo sempre foi dos maiores e mais importantes. Só que isso varia. Por exemplo, estrogonofe, para mim, é uma comida afetiva. Não por causa dos ingredientes, necessariamente, mas pelas minhas lembranças de infância. Foi um dos primeiros pratos que eu amei, foi um dos primeiros pratos cuja execução diferenciada entre aqueles dos restaurantes e o que a minha tia chique fazia nos aniversários me chamou a atenção.

Quem assistiu ao filme Ratatouille vai certamente lembrar da cena em que o arrogante crítico gastronômico coloca um pedaço de comida na boca e, de repente, se vê numa viagem ao passado. Isso é comida afetiva.

“Mas, Lulu, então ela não existe?”. Bom, se pararmos para pensar, há vários pratos que tem aquela cara de “vó”. Clássicos da culinária brasileira, dos quais lembramos com carinho e que, ao comermos, temos uma sensação de acolhimento. É isso. A gastronomia afetiva tem que existir para você.

Eu tenho minhas fontes aqui em Brasília, querem conhecer?

Casa de Vó, Comida de Afeto – um restaurante que é todo casa de vó, dos móveis, ao preparo de pratos fartos, saborosos, sem pompa e frescura. É arroz, farofinha, carninha e queijo com goiabada de sobremesa.

Bar Brasília – comida de bar carioca era um desejo do brasiliense nas férias. Moela e língua ao molho, aquele ragu de carne de panela desfiada em cima do macarrão, tudo acompanhando uma cerveja ou chopp gelados e nada artesanais.

Mandaka – para quem tem família nordestina, aquele requeijão na chapa, a mandioca cozida ou arroz de leite nos levam direto para a casa dos primos que tinham a sorte de morar perto da praia.

Taberna Lusitana – a comida portuguesa é afetiva pra mim? Sim, porque eu lembro dos meus pais me apresentando o ‘bolinho’ de bacalhau quando eu era criança, e lembro de ser uma jovem adulta e ficar sabendo da Francesinha e me perguntar se um dia provaria. Meu encanto pela culinária de outros países também é afetivo.

Nonna Augusta – outro exemplo de afetivo que existe independente de lembranças concretas. Eu nunca fui à Itália, mas aquela macarronada com almôndegas do filme A Dama e o Vagabundo, ou aquela lasanha para dividir com a família, certamente aquecem meu estômago e meu coração.

E aí? Qual comida é afetiva para você?

Recadinho da Lulu

Vai rolar a segunda edição da minha degustação Uma Noite no Quadrado! Terça que vem, 8 de novembro, no restaurante Nonna Augusta. Menu degustação completo com harmonização de espumante e vinho. As vagas são limitadas e já estão no final, mas quem quiser pode mandar DM no meu Instagram! Aliás, já me segue lá para ficar sabendo dos próximos menus.

Serviços:

Casa de Vó, comida de afeto

Acampamento, Vila Planalto lote 02, Brasília – DF, 70803-080

Telefone: (61) 3306-1555

Pedir: ifood.com.br

http://casadevobr.com/

Bar Brasília

Aeroporto Internacional de Brasília – Praça Pick Up – Lago Sul, Brasília – DF, 71608-900

Telefone: (61) 98167-0041

https://www.instagram.com/barbrasilia_/

Mandaka

QSD 23 Lote 02, Pistão Sul – Taguatinga, Brasília – DF, 72020-230

Menu: mandaka.com.br

Pedir: ifood.com.br

Telefone: (61) 3246-8831

http://mandaka.com.br/

Taberna Lusitana

Asa Sul Comércio Local Sul 412 BL C Loja 17 – Asa Sul, Brasília – DF, 70278-510

tabernalusitana.com.br

Telefone: (61) 98123-6353

https://www.instagram.com/taberna.lusitana/

Nonna Augusta