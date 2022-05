Coluna Lia Dinorah para quarta (11)

Novos integrantes do TST

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Emmanoel Pereira, liderou comitiva em visita ao chefe da Nação, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Ao lado da ministra Morgana de Almeida Richa e dos ministros Alberto Bastos Balazeiro, Amaury Rodrigues Pinto Junior e Sérgio Pinto Martins, entregou convite para a posse solene dos quatro magistrados (foto). Bolsonaro confirmou que irá participar pessoalmente da cerimônia, que ocorrerá no dia 19. Com a aposentadoria do ministro Renato Lacerda em setembro, o presidente poderá indicar o sexto integrante do TST da sua gestão.

Loja conceito

José Mateus Correia, Pedro Rodrigues, Wander Ricardo e Willian Jeferson irão inaugurar no dia 19, na 102 Sul, a Moov Sport Nutrition, multimarcas de suplementos nutricionais e esportivos. O ex-campeão de MMA Wanderlei Silva, é aguardado para a apresentação oficial da loja.