Confira a coluna Lia Dinorah desta segunda(18)

Prestigiada cerimônia de posse do imortal Hugo Napoleão, na Cadeira XX, da Academia Brasiliense de Letras.

Posse na Academia Brasiliense de Letras

Durante a prestigiada cerimônia de sua posse na Cadeira XX da Academia Brasiliense de Letras, o imortal Hugo Napoleão, cercado do enteado Thiago Frederico Tajra e Mariana, e da mulher Leda.

Jubileu de Prata

Para celebrar seus 25 anos de história e sucesso, o Brasília Shopping receberá convidados amanhã para viver uma experiência singular. O mall vai inaugurar o seu belo rooftop, com exposição em mapping e lounge bar.

Mostra

No dia 21, às 19h, no Panteão da Pátria, tem coquetel de abertura da exposição Brasília Museu Aberto 2022. Curadoria de Danielle Athayde.

A persistência da memória

Para quem tem curiosidade de conhecer a herança portuguesa na China, a Fundação Macau, através do portal www.macaumemory.com, criou um novo tipo de vivência museológica. O megaprojeto recolhe e digitaliza mapas, plantas arquitetônicas, periódicos, depoimentos e registros fotográficos e adiciona ao portal “Memória de Macau”. O objetivo é perpetuar a história e a cultura da ex-colônia portuguesa e levá-las a apreciadores em todo o mundo.

Disponível em português e chinês, é um bom ponto de partida para ir ao encontro de outras histórias da nossa herança.

Coqueluche

O chá da tarde francês se tornou a nova coqueluche para os amantes de sobremesa na China. Com 2 andares e decoração com ares franceses, o Art Cake Museum (ACM), recém inaugurado em Cantão, traz um novo conceito de estilo de vida elegante e de saúde. Refinamento, zero açúcar e edições limitadas, que exaltam formas adoradas pelos chineses, como os cartoons e artigos de luxo, premissas que o chef Sherry Chen – formado na Academia Francesa de Culinária Renault – utiliza-se para criar seus bolos que são uma verdadeira obra de arte e uma explosão de sabores.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um dos temas mais comentados na indústria da moda nos últimos anos. Impulsionados por esse mote tão relevante, os designers chineses estão comprometidos com a modernização industrial, mas também com a transformação do desenvolvimento sustentável. Desde a origem da matéria-prima até as vendas finais, as grifes chinesas estão praticamente explorando todos os caminhos da moda verde. A GUUKA usa tecidos naturais de algodão orgânico, linho e lã de seda e o tingimento é feito com as próprias plantas, inofensivas ao solo.

Fashion na terceira idade

Num país em que a maioria das celebridades é muito jovem, Wuban Wang Pei, aos 70 anos, tornou-se uma sensação da noite para o dia. Com o pseudônimo de “Vovó escorpião da moda”, Wang postou vídeo na internet sobre como criar um penteado para trás que viralizou. Com mais de 600 mil curtidas, a vovó Wang se tornou um ícone da moda na China. Tendo mais de 400 mil seguidores em plataformas sociais como Tiktok e Xiaohongshu, ela mostra a imagem de uma pessoa elegante na terceira idade, que ama cuidados com a pele, moda e estilo.