Coluna Lia Dinorah

ELE RESSUSCITOU! CRISTO VIVE

Ao terminar o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Encontraram a pedra sepulcral removida, um sepulcro vazio e um anjo lhes dando a notícia mais importante do cristianismo. Não tenham medo!

Vocês procuram por Jesus o Nazareno que foi crucificado? Então, ELE ressuscitou! Vejam, ELE venceu a morte e vive! Podem ir ao encontro de seus discípulos e digam que o Cristo Ressuscitado está indo ao encontro deles. “Porque Ele vive, posso crer no amanhã, Porque Ele vive, temor não há mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está”. (Marcos 16:6,7)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

O advogado e coautor da obra Bernardo Fenelon e o procurador Cláudio Xavier Seefelder Filho As advogadas Paula Costa, Daniela Teixeira e Júlia Baére Eduardo Granzoto, Eduardo Maia e Jules Queiroz Caroline Lacerda, Marília Fontenele e Gisela Borges

Homenagem do ICB

Movimenta hoje o Salão Londres do Windsor Plaza Hotel, a solenidade de entrega dos troféus “Mulher Destaque 2023” e “Celebridade Feminina 2023”. Quem convida é a presidente do Instituto de Cultura Brasileira, Carmen Minuzzi.