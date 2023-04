Coluna Lia Dinorah

A Divina Mensagem da Cruz

A Semana Santa tem como coroamento da Páscoa tocante demonstração de que os mortos não morrem. Não obstante crucificado, na Sua Ressurreição, Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, proclamou aos quatro cantos do mundo que a Vida é eterna. E essa indelével Mensagem da Cruz nos faz buscar sempre renovadas forças na Prece. Com a Ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o lúgubre ingresso para o Nada; porquanto, na verdade, é a esplendorosa revelação de que a felicidade em Deus, o Provedor de todas as carências, é eterna, como perenes são as realizações do Bem, na Terra e no Espaço. Respeitemos a vida, e ela nos abençoará. Quando o Celeste Amigo revelou o Túmulo Vazio, acabou com os impossíveis, porque ressuscitou, conforme prometera, da morte para a eternidade. E nós, com Ele. Graças a Deus!

Feliz Páscoa da Ressurreição de Jesus!

José de Paiva Netto – Jornalista, radialista e escritor

A favor do meio ambiente

O governo estuda usar um fundo abastecido com recursos pagos por empresas de petróleo para renovar a frota de carros velhos e tirar de circulação os veículos mais poluentes: “Um programa que use um fundo das petroleiras e dedicar esse fundo à transição ecológica por meio da renovação da frota de carros muito velhos que precisam ser tirados de circulação, mediante indenização, para que a frota seja renovada em proveito do meio ambiente”. A declaração foi feita pelo ministro Fernando Haddad após a reunião que teve com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, para tratar do assunto.

Qual vinho com chocolate

Você está contando os dias até domingo para degustar o seu ovo de Páscoa com vinho, mas não sabe qual garrafa escolher? Uma harmonização clássica com chocolate são os vinhos fortificados como Maury, Rasteau, Banyul (França); Madeira e Porto (Portugal) ou ainda um Sherrez (Espanha) como Pedro Ximenez (PX). Mas se quiser inovar com outros vinhos, um tinto cai bem com ganaches, só tenha em mente que quanto mais cacau tiver o chocolate, mais tânico deve ser o vinho como Cornas ou Châteauneuf-du-Pape, Vaqueyras, Bandol ou Madiran. Se é fã de chocolate de leite ou chocolate branco, pode recorrer a um vinho branco seco frutado e aromático como um Riesling ou um Pinot Gris da Alsácia.