Coluna Lia Dinorah

FOCO CERTO

Uma nuvem de chuva pode esconder os raios do sol, mas não o apaga nem impede seu brilho. Tal como uma decepção não pode definir nossa forma de vida, nem uma decisão equivocada pode guiar uma história. Paralisamos muitas vezes nossa caminhada por qualquer entrevero momentâneo. Limitamos nossos horizontes do amanhã pelas lutas do hoje. A Bíblia, entretanto, declara que “a presente tribulação não se compara a glória que nos está reservada em Cristo”. Que ao olharmos para o agora, possamos colocar nossos olhos e nossa fé naquele que, além de reger o universo, guia nosso presente e projeta nosso futuro. Seja Cristo nosso foco!

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Arcabouço…

Uma das premissas do novo arcabouço fiscal para reverter a alta no endividamento público é a queda no custo dessa dívida, ou seja, a diminuição dos juros pagos pelo Tesouro. Mas o economista José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Ibre/FGV, afirma “ter dificuldades” de entender como o programa apresentado na última semana possa reduzir de maneira substancial os juros reais. Isso porque as despesas do governo continuarão em trajetória ascendente, e o ajuste proposto é “todo calcado em aumento de receitas”.

…fiscal

Segundo Senna, seria um custo muito elevado para o Banco Central fugir de seu protocolo e reduzir a Selic enquanto as expectativas de inflação permanecem em alta. Poderia haver uma piora das próprias expectativas e aumento dos prêmios de risco, fatores que trabalham contra a política monetária. Metas mais tolerantes, diz ele, acabam por tornar a inflação muito volátil – algo ruim para a organização da economia.

SESI Lab

Amanhã, acontece a 1ª edição do Nigh Lab, evento interativo dentro do mais novo museu da capital, com o intuito de aproximar pessoas com mais de 18 anos do mundo científico, de tecnologia e da arte. Durante a noite, haverá shows, oficinas temáticas e experiências de mixologia molecular.

Capital do Rock

Brasília será palco da 1ª edição do Festival Rock Popular Brasileiro, que será realizado no dia 8, no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. Serão mais de 10h de evento com sete atrações do pop-rock que fizeram e fazem história.

Mestre da perfeição

Um autodidata fiel à perfeição em todos os detalhes. Inspirado em Aleijadinho, o artista plástico Valmir Neves começou esculpindo arte sacra barroca e ânforas em argila como um sacerdote da criação. Daí conheceu Reginaldo Campos, se apaixonou pela cerâmica e deu novo rumo ao seu trabalho, que hoje está em elegantes lojas de artesanato em todo o Brasil e nos Estados Unidos. É artista em franca ascensão que já foi premiado em inúmeros salões, o que fez com que suas obras se tornassem investimento.

Meia-noite de trevas

Misto de fé, tradição e originalidade, acontece hoje na Cidade de Goiás, a antiga capital do Estado, a encenação da paixão e morte de Cristo, durante a Procissão do Fogaréu, realizada à meia-noite na cidade às escuras, iluminada apenas pelas tochas dos farricocos, que saem em busca de Jesus.

Em Sampa

Aproveitando o feriado da Semana Santa, o empresário Walter Mendonça e sua Fábia seguiram para São Paulo. Vão cumprir o roteiro dos espetáculos estrelados que movimentam Sampa e depois partem para aventuras enogastronômicas na cidade brasileira que nunca dorme.