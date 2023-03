Coluna Lia Dinorah

OS PASSOS DE UM HOMEM BOM

Somos conhecidos, não pelo que falamos, mas pelo que construímos e vivemos. A vida é feita de construções. Umas, mais difíceis que outras. E assim prosseguimos deixar um legado, entre desafios e lágrimas.

Em alguns lugares ouvimos expressões, “por aqui passou fulano e deixou a melhor das impressões”, enquanto outras pessoas afirmam, “alguém passou por ali e deixou a pior de si”.

O que iremos deixar na memória das pessoas como indivíduo, filhos, amigos, comunidade e nação? Que nossos passos sejam vistos e conhecidos como passos de um homem bom, assim como preceituado pelo Salmista na Bíblia. “Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho.” (Sl. 37:23 )

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

“Mulheres Saramaguianas”

Trata-se da exposição inédita no Brasil, que inaugura na Embaixada de Portugal, nesta segunda-feira, às 18h30. Conversa sobre o universo de personagens femininas na obra de José Saramago, com Carlos Reis e Socorro Acioli, numa sessão moderada por Luciana Barreto, assinala a abertura da mostra, em celebração do Dia Mundial do Teatro.

Noite lusa

A premiada enóloga Filipa Pato desembarca na cidade, na próxima quarta-feira, para assinar a harmonização de saboroso jantar regado a vinhos portugueses, na Maison C.

Fotos de César Rebouças A família Zuba reunida: Paulo, Denise, Felipe e Thaís Solange e o médico Luciano Ferrer Pedro Piquet e Bella Salvati Rodrigo Abreu e Juliana Zuba Valter Lourenço, Cláudia Meireles e Hendy Miranda

Lixo Zero

Nesta terça-feira, das 8h30 às 12h, a Embaixada da Itália celebra o Dia Internacional do Lixo Zero promovendo uma série de iniciativas com temática ambiental para mais de 100 estudantes de ensino fundamental de escolas públicas e particulares do DF.

Contexto

Inaugura na cidade um novo conceito de bar e restaurante de 800 m². Comandado pelos empresários Eduardo Gontijo, Felipe Leão e Filipe Poli, o Contexto Bar e Restaurante desembarca no Lago Sul como uma nova opção para quem quer gastronomia, bons drinks e entretenimento em um único lugar.