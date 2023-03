Coluna Lia Dinorah

Happy hour

Felipe e Denise Zuba recebem convidados neste domingo, na QI 21 do Lago Sul, para coquetel de pré-inauguração da Mostra 2023 e celebração dos 10 anos de sucesso da loja Artefacto Brasília.

Brunch

O Meliá Hotels e o Brasil 21 promovem um brunch, às 10h30. Na ocasião será contada a jornada construída em parceria com a empresa Livre de Assédio e discutida novas políticas de prevenção à discriminação e ao assédio sexual na hotelaria.

Concerto

Em homenagem aos 215 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, amanhã, a partir das 17h, a Banda Sinfônica do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília fará apresentação gratuita na praça central do Pátio Brasil.

França: faturamento recorde com turismo

Atout France, agência que promover o turismo francês no exterior, anuncia receita recorde do turismo internacional de € 57,9 bilhões em 2022. O valor aumentou em € 1,2 bilhão em relação a 2019, antes da pandemia de Covid-19. Porém a agência ressaltou que a inflação também contribuiu para este resultado, além da volta dos turistas europeus e americanos.

Vinho: declínio de vendas

Brasil é o único país entre os 20 principais mercados de vinho do mundo que hoje bebe mais vinho do que em 2017, diz IWSR. Num estudo realizado pelo Instituto, a previsão é de que o declínio lento do volume de vendas de vinho deve continuar em 2023 à escala global. Os volumes de vinho para o primeiro semestre de 2022 caíram 5% em relação ao primeiro semestre de 2021.

“Premiumizacão”

O mesmo estudo da IWSR Analysis, destaca a premiumização do setor de vinhos. O segmento super-premium da bebida registou um crescimento de 5% em 2021. Confirmando esta tendência, o espumante teve um crescimento de 9% em volume em 2021, enquanto o valor cresceu um quinto (20%) e 3% no primeiro semestre de 2022 em relação ao primeiro semestre de 2021 nos principais mercados.