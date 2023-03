Coluna Lia Dinorah

APELEMOS PARA JESUS

O grande segredo da Vida é, amando a Vida, saber preparar-se para a morte, ou Vida Eterna, na hora certa, determinada por Deus. Com sabedoria, o saudoso Alziro Zarur alertava: “O suicídio não resolve as angústias de ninguém”. Essa máxima sintetiza uma crucial verdade, que já impediu, graças a Deus, incontáveis tragédias, na Terra e no Espaço, provocadas pelo enganoso crime de atentar contra si mesma ou si mesmo. Portanto, quando o sofrimento bater à porta, essa nunca será uma solução. Nos momentos mais pungentes, apelemos para Jesus, que jamais se mantém afastado de nós, pois foi Ele Quem prometeu: “Não vos deixarei órfãos; voltarei para junto de vós” (Evangelho, segundo João, 14:18).

Mensagem de José de Paiva Netto

Deputados podem…

O STF julga hoje, três ações que questionam a terceira fase de distribuição das vagas das sobras eleitorais. Os partidos que acionaram a Suprema Corte pretendem incluir todas as legendas que participaram do pleito, independentemente do quociente eleitoral alcançado. O resultado deste julgamento pode mudar as vagas no Congresso, e mandar para casa dezenas de deputados que foram diplomados e que tomaram posse.

…perder o mandato

Os partidos que acionaram o Supremo argumentam que as alterações instituíram uma espécie de cláusula de barreira para a disputa das sobras eleitorais. A norma diz que o partido, para ter direito a participar da distribuição das sobras das cadeiras destinadas ao cargo de deputado, deve alcançar pelo menos 80% do quociente eleitoral, com um candidato que tenha, no mínimo, 20% da votação nominal. Para os partidos, isso fere princípios constitucionais como o pluralismo político, o Estado Democrático de Direito, a igualdade de chances, a soberania popular e o sistema proporcional.

Demissão voluntária

A GM anunciou lançamento de um programa de demissão voluntária nos EUA válido para a maior parte de seus funcionários assalariados e espera assumir um encargo de 1,5 bilhão de dólares para cobrir os custos do plano. “Estamos dando este passo agora para ajudar a evitar medidas involuntárias”, afirmou a presidente-executiva, Mary Barra.

RieslingDay

No dia 13, os amantes do vinho, em especial de vinho gastronômico, festejam uma das uvas que mais representam a alma de um terroir, fazendo uma variedade de vinhos brancos de seco leve ao doce gourmet, passando pelo espumante. Riesling (pronuncia-se “rissling”), originária da região da França (Alsácia), Alemanha e Áustria, é conhecida por ser bastante aromática. Embora ela adora clima frio, a uva se adapta muito bem em climas mais temperados sem perder sua acidez refrescante e seus aromas florais e frutados com notas minerais. Os vinhos feitos à base de Riesling quando envelhecem ganham em complexidade com aromas de mel e até mesmo notas petroláceas (petróleo, querosene, diesel, borracha), especialmente os australianos. Deu vontade de degustar?