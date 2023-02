Coluna Lia Dinorah

Otimismo

As vendas de produtos para o Carnaval no DF devem crescer este ano 19% contra 5% da folia de 2021 e 2022, fortemente afetadas pela pandemia. O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, explica que “agora há um otimismo que contagia lojistas e consumidores”. E como as aulas já foram reiniciadas, “poucos viajarão para outras cidades”. Haverá bailes em pelo menos 25 clubes e outras agremiações da cidade.

Agenda cultural

O CCBB apresenta programação cultural neste fim de semana, com exposições, mostra de cinema, programa educativo e uma série musical com shows de Siba e Felipe Cordeiro, amanhã e no dia 19, respectivamente.

Boa pedida

O Brasília Restaurant Week, que traz mais de 100 casas e menus democráticos para os entusiastas da gastronomia se deliciarem nos principais restaurantes da capital, é uma excelente pedida para esses dias de Momo.

Aquarianas

Flores, cumprimentos e homenagens em torno das queridas aniversariantes de hoje: Benigna Venâncio, Elizabet Campos e a advogada Camile Vieira Almeida. Saúde, sucesso e felicidades!

No Camarote Nº1…

O tradicional evento de Carnaval que agita a Marquês de Sapucaí, confirmou mais uma atração no line-up da sua 32ª edição. Alok foi anunciado como uma das principais estrelas deste sábado. Silva, o rapper Xamã, Ruxell e Frascino B2B Dorsa também se apresentam no local. Enquanto isso, na Sapucaí desfilam Império Serrano, Acadêmicos do Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca e Mangueira.

…e na Sapucaí

No domingo, o evento receberá trio especial formado por Rebecca, Lexa e MC Marcinho. A banda eletrônica dinamarquesa WhoMadeWho também se apresenta no Nº1, além de outros artistas. Vão brilhar na passarela do samba, Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro.

Foto: ASI & HRVPROD

Paridade na final

Duas mulheres dentre os quatro melhores sommeliers do mundo, assim foi a final do Best Sommelier of the World 2023 que movimentou Paris no último domingo. A francesa Pascaline Lepeltier ficou em quarto lugar, seguida do chinês Reeze Choi, da dinamarquesa Nina Jensen e, no alto pódio, Raimonds Tomsons, representando a Letônia (foto). Como falamos na semana passada, o concurso é promovido a cada três anos pela Association de la Sommellerie Internationale (ASI).

SyrahDay

Ontem a Syrah foi festejada pelo mundo afora. A uva tem sua origem na França, mas foi plantada em todo o mundo. Hoje a Austrália é o maior país produtor de Shiraz, como é chamada lá. A cepa oferece um vinho tinto de cor intensa, encorpado, com alto teor alcoólico e notas aromáticas de frutos vermelhos e pretos, especiarias como pimenta em regiões mais frescas e chocolate, em climas mais quentes como Barossa Valley. Vinho rosé e até espumantes australianos são feitos da uva. Deu vontade de degustar? Basta escolher o estilo do vinho, Syrah ou Shiraz?!

Minuty

O grupo de luxo LVMH acaba de adquirir participação no Château Minuty, tornando-se o acionista majoritário da propriedade da família Matton. Uma transação estimada entre 350 e 450 milhões de euros, segundo especialistas. O Château Minuty é um dos rosés da Provence mais conhecidos no mundo.

Foto: WineParis&Vinexpo | PhilippeLabeguerie

Paris capital do vinho

A Wine Paris&Vinexpo, que teve lugar de 13 a 15 de fevereiro, bateu recorde de participantes: 36.334 profissionais, +41% em relação a 2022. Foram três dias para fazer negócios e celebrar o vinho e destilados na presença de 3.387 expositores de 42 países. O próximo encontro será de 12 a 14 de fevereiro de 2024.