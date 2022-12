Coluna Lia Dinorah

Wilma Pereira, Moema Leão e Vera Coimbra Rita Márcia Machado, Sandra Costa e Janete Vaz Vera Carla Silveira e Cleucy Estevão Solange Ferrer, Cristina Arnez, Gláucia Ferrer e Terezinha Fenelon Rita Lins e Marly Nogueira Suleica Hagen, Elizabet Campos e Suely Nakao Adriana Medeiros, Maria da Graça Miziara, Flávia Toledo e Arlete Egido

PEC da Transição

O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, anunciou que a votação da PEC da Transição está marcada para amanhã. “Estamos terminando e ultimando as conversações. Diferente do que tem sido noticiado, sem nenhum tipo de barganha, porque essa presidência nunca fez. Mas acomodando votos para que se tenha o quórum necessário para enfrentar as votações principais e os destaques que possam vir do plenário desta casa”, destacou Lira.

Crédito extraordinário

O governo Bolsonaro editou uma medida provisória que autoriza crédito extraordinário de aproximadamente R$ 7,5 bilhões para a Previdência Social. A MP prevê a divisão do montante em dois tipos de benefício. Cerca de R$ 1,7 bilhão foi destinado para compensação previdenciária. Outros R$ 5,7 bilhões serão usados para o pagamento de benefícios previdenciários.

Natal da LBV

A campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, iniciou a entrega das cestas de alimentos não perecíveis a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa continua arrecadando doações de alimentos e conta com o apoio de voluntários e a sociedade em geral para entregar mais de 50 mil cestas em mais de 250 localidades nas cinco regiões do país.

Confraternização

Às 12h30, o restaurante NAU será palco do almoço de Confraternização de Natal do Grupo G15, comandado pelo professor Joel Jorge. O evento vai reunir importantes nomes dos principais setores da economia do DF.