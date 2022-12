Coluna Lia Dinorah

REALIDADE VIRTUAL

Temos experimentado um admirável mundo novo, um lugar onde existe perfeição e beleza. E onde a realidade sempre é apresentada de forma irretocável. Mas esse mundo aparentemente perfeito apresenta outras nuances tenebrosas, o medo de cancelamento e bloqueio, a perda de influência etc. A questão é que esse mundo não existe, a não ser dentro de máquinas e mentes. Da mesma forma que muitas vezes criamos realidades em nosso pensar, medos que apesar de parecerem reais, são infundados. Fantasmas que nos perseguem e não existem. O virtual aprisiona, e o terror mental paralisa. Que possamos viver em liberdade, na plenitude dos desígnios do Pai Eterno, confiando que a realidade do Céu é mais intensa do que a terrena. E que podemos confiar, pois esse Céu é nosso maior aliado.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

As queridas anfitriãs, Márcia Matos e Janaína Ortiga Presença da bonita Paula Souto Também na tarde, Cláudia Valadares

Luto

O monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Católica Canção Nova, partiu para o descanso eterno. Desde 2021, o religioso fazia um tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo. O velório começou nesta terça e segue até amanhã, no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista.

Festa natalina

A Fecomércio-DF, presidida por José Aparecido Freire, comanda nesta noite, no espaço Dúnia City Hall, elegante jantar de confraternização de final de ano.

Happening

A amiga empresária Mércia Crema reúne as perfumadas da Corte nos jardins de sua residência, às 16h, em animado happy hour natalino.

Novo…

A produção de trigo em 2022 atinge um novo recorde com estimativa de 9,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 23,7% em relação à safra passada, como indica o Levantamento da Safra de Grãos divulgado pela Conab.

…recorde

Se compararmos com o volume colhido em 2019, a produção do cereal praticamente dobra: com uma colheita de 5,1 milhões de toneladas.

Balanço

Eles fecham o ano com saldo mais que positivo nos negócios. Os empresários Lucas e Lucilene de Pádua Dutra (foto), filho e mãe, comandam uma rede de postos de combustíveis, que alcança Goiás e Tocantins, considerada exemplo de eficiência e bom atendimento no Brasil. Todos com lojas de conveniências e padrão de auto-estrada europeia. E é nesse dezembro que Lucilene se desdobra em balanço dos negócios e na realização de suas ações solidárias – que não são poucas.

Jaleco

As médicas Deusirene Pinheiro Botelho, sumidade na cardiologia e de reconhecido talento, partiu para uma semana de catarse com a filha, a pediatra Reina Calzada Pinheiro e a prima, Cristiane Gico. O destino escolhido pela turma do jaleco foi as areias quentes de Porto de Galinhas.