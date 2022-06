Coluna Lia Dinorah

Em animada tarde fashion no restaurante Lago, onde Cláudia Salomão apresentou a badalada grife Sohoostyle, a anfitriã, ladeada por Zanco Jr e Mariana Vertuan, diretora comercial da marca

Arraiá solidário

Cerca de 15 ONGs de proteção aos animais que atuam no DF se juntaram para realizar uma megafesta junina beneficente amanhã, das 17h às 23h, na CRENW 3, do Noroeste. O objetivo é arrecadar verba para continuar a realizar o trabalho com os mais de 800 animais resgatados ou em situação de maus-tratos atendidos pelas ONGs participantes.

Vinho na Vila

O Casapark recebe amanhã e domingo o Vinho na Vila, que reunirá 20 vinícolas brasileiras de cinco regiões do país, apresentando aproximadamente 200 rótulos diferentes para degustação e venda, aulas show com degustações e harmonizações de pratos. O Eliá Spa vai conceder voucher de 15% de desconto no Day Spa relaxante.

Sextas Musicais

Luciana Caixeta e Fabíola Pinheiros apresentam recital gratuito de violino e piano em homenagem a Almeida Prado (1943-2010), um dos maiores compositores brasileiros. Às 20h, no CTJ Hall – Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul.

Food Instagram

Duas pesquisadores da Universidade de Tulsa (USA), Emily J. H. Contois e Zenia Kish, exploraram imagem por imagem e hashtag por hashtag, para analisar como o Instagram redefiniu a forma como nos relacionamos com a comida. O trabalho coletivo teve a participação de artistas, jornalistas e diversos acadêmicos, resultando no livro Food Instagram: Identity, Influence, and Negotiation. A publicação está disponível em e-book mas unicamente em inglês e oferece aos leitores novas perspectivas sobre um importante espaço da mídia social e seu impacto em uma área fundamental de nossas vidas.

Geopolítica destilada

Este será um ano difícil em perspectiva para os fabricantes de destilados franceses em consequência à inflação e à guerra na Ucrânia, anunciou o sindicato do setor na última terça-feira. O vidro registrou aumento de preço de até 60%, o trigo aumentou 50%, o papelão em mais de 30%, a eletricidade em 55% e o gás em mais de 50%. Tudo isso faz com que a indústria se depare com dificuldades no fornecimento de matérias-primas, na estabilidade dos preços e prazos e gestão de estoques. A geopolítica será um dos parâmetros importantes em 2022 para a indústria de bebidas.

Harmonização música & vinho

Para comemorar a chegada do verão, há 40 anos, foi criado a Festa da Música, celebrada no dia 21 de junho em toda a França. Assim, para acompanhar este aniversário, a empresa Aveine lançou a plataforma Vinify by Aveine. Em parceria com o Spotify, o criador de arejador conectado oferece aos amantes da música e do vinho a oportunidade de combinar as duas paixões e harmonizar sua música favorita a um cru. Eu testei, mas a minha música preferida não combinou muito bem com o vinho proposto. Como gosto não se discute é melhor harmonizar sua playlist com o vinho da sua adega.