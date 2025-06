Coluna Lia Dinorah

TEMPOS DE GRITOS MUDOS

Vivemos dias barulhentos. Gritos por atenção, por justiça, por espaço. Mas tantos desses gritos parecem vazios… não ecoam, não tocam, não transformam. Falam alto, mas não dizem nada. A alma do país anda cansada. Ferida por discursos extremos, partida por dentro. Nessa confusão, o coração de Deus continua sendo um lugar de refúgio.

Ele ainda ouve o sussurro sincero no meio da multidão. Ainda acolhe o que está perdido no ruído. Não precisamos competir por atenção. Precisamos de cura. De comunhão. De fé que restaura e esperança que sustenta. O mundo pode gritar, mas que a paz de Cristo fale mais alto — dentro de nós.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

BABY SHOWER

O casal de empresários Gabriella Miziara e Marcus Maia Junior celebrou o chá de fraldas do pequeno Luigi em uma tarde encantadora, repleta de afeto e elegância, na casa da amiga Karina Curi. Com tema Polo Bear da grife Ralph Lauren, a festa ganhou uma delicada paleta em azul e verde e décor primorosa da Villa Rizza, sob os cuidados da avó Ana Cláudia Miziara. Coincidindo com os aniversários de mãe e filha, o encontro foi duplamente especial. O menu sofisticado incluiu carpaccio, ceviche, quiches e crepes. Os doces e o bolo da Lalé e Viva Pão de Mel coroaram o momento com sabor e charme. Um dia memorável para celebrar o amor em família e dar as boas-vindas ao caçula Luigi.

Fotos de Oswaldo Rocha

Encontro estratégico

No dia 29 de maio, o Royal Tulip recebe o 4º Congresso ABIPAG, que discutirá regulação e concorrência no mercado financeiro. O evento reunirá autoridades de destaque, como Ailton Aquino, diretor de Fiscalização do BC; Ana Carla Abrão, CEO do Open Finance Brasil; e Rafael Vasconcelos, diretor de Supervisão do COAF. Também estão confirmados representantes do Banco Central, CADE e Ministério da Fazenda. A iniciativa é da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos.

Corrente do bem

Com a chegada do inverno, o ParkShopping dá início à Campanha do Agasalho e convida o público a fazer casacos, cobertores, calçados e meias. As doações podem ser feitas até 30 de junho, no 1º Piso, em frente ao Madero. Em Brasília, os itens serão destinados ao Cepai, que atende famílias em situação de vulnerabilidade. Uma ação solidária que aquece muitos corações.