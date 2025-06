Coluna Lia Dinorah

Segurança reforçada

Aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC só poderão contratar empréstimos consignados com validação por biometria facial. A medida, anunciada pelo INSS, busca combater fraudes que somaram R$ 850 milhões em 2023. A liberação do crédito será feita exclusivamente via plataforma Gov.br. A nova exigência garante mais proteção aos segurados.

Segredo revelado

O Hidden retorna no dia 29 de maio em novo endereço: as ruínas da antiga sede da ASFUB, ao lado do Crespom. A 7ª temporada ressignifica o espaço com arte, música e experiências sensoriais. A trilha sonora vai do rock às brasilidades, com programação de quinta a sábado . O projeto celebra o inusitado e o afeto urbano. Imperdível para quem ama encontros criativos.

Corrida e pagode

No domingo, às 6h, o Parque da Cidade será palco da Corrida 21K, com percursos de 21km, 10km e 5km. Os participantes poderão escolher entre modalidades de inscrição básica, Parque, VIP e ainda contar com 50% de desconto para idosos e PcDs. Para animar a chegada, a banda Benzadeus comanda o show pós-prova com muito pagode e alto-astral, garantindo uma manhã inesquecível para atletas e fãs da música brasileira.

Arraiá

Nos dias 30 e 31 de maio, a partir das 16h, o Lar dos Velhinhos Maria Madalena realiza sua tradicional Festa Junina, com muita música, comidas típicas, alegria e solidariedade. O evento acontece no SMPW Trecho 3, e tem toda a renda revertida para a manutenção da instituição. Uma oportunidade especial de celebrar a cultura popular enquanto se ajuda quem tanto precisa.