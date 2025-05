Coluna Lia Dinorah

Ministro mira 2026

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, declarou recentemente, no Rio Grande do Sul, que avalia convites de quatro partidos para disputar as eleições de 2026, possivelmente para a Câmara Federal. Antes mesmo de se aposentar do cargo, já esteve em dez cidades gaúchas com discurso de pré-campanha.

Arte e memória

Zezé Motta estreia amanhã, no CCBB, o monólogo Vou Fazer de Mim um Mundo. A peça, inspirada na obra de Maya Angelou, marca o retorno da artista aos palcos após dez anos. O espetáculo celebra seus 80 anos de vida e 60 de carreira, e fica em cartaz até 1º de junho, com sessões de quinta a domingo.

Temporada Miami

Graças Ferreira Estephan está em Miami, onde passa uma temporada especial ao lado de amigas e familiares. Em meio a passeios memoráveis, ela recarrega as energias antes de retornar ao Brasil, em junho, quando festejará seu aniversário com a sofisticação que lhe é habitual.

Feijoada com história

O querido Elpídio Fiorda Neto comanda, no dia 31, mais uma edição da Feijoada do Elpídio. A celebração completa 22 anos e marca também o aniversário do anfitrião. Reunindo amigos e admiradores, o evento já faz parte do calendário afetivo da cidade. A trilha sonora fica por conta da banda Supernova, com seus flashbacks, e da DJ Luiza Martinez, garantindo o clima festivo ao evento.