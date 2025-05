Coluna Lia Dinorah

NOITE MEMORÁVEL

Celebrar Eliana Pimentel é sempre motivo de alegria — e sua festa de aniversário, realizada no Clube do Exército, foi o reflexo fiel de tudo o que ela representa: elegância, generosidade e um coração que acolhe a todos com gentileza rara. Cercada de amigos, familiares e admiradores, Eliana protagonizou uma noite deslumbrante, onde cada detalhe revelava afeto, beleza e sofisticação.

A decoração impecável de Robinho transformou o ambiente em um verdadeiro cenário de encantamento. O Federal Buffet brilhou com um cardápio primoroso, que unia sabor e requinte em cada criação. O bolo e os doces de Maria Amélia foram verdadeiras obras de arte — delicados, sofisticados e cheios da doçura que a aniversariante leva por onde passa. E para completar a atmosfera festiva, o som do DJ Romar embalou a festa com aplaudida seleção musical e muito alto astral.

Admirada por sua elegância natural e por uma alma generosa que conquista todos à sua volta, Eliana brindou a vida com a mesma delicadeza com que encanta o mundo.

Brasil em Cannes

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, abre oficialmente, na quarta-feira, o Marché du Film, tradicional mercado audiovisual que integra o Festival de Cannes e é considerado o maior do mundo para produções fora do eixo hollywoodiano. Este ano, o Brasil é o país de honra do evento, reunindo mais de 400 profissionais do setor na charmosa Riviera Francesa — um marco que simboliza a retomada estratégica da presença cultural brasileira nos grandes palcos internacionais.

Bate-papo

No Dia Internacional da Síndrome de Ehlers-Danlos, 15 de maio, o Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor (CEHD) realiza o encontro gratuito “Entre nós: cuidar, compreender, conectar”, às 19h, no auditório do Edifício Vitrium. A fisiatra Angélle Jácomo e o neurologista Welber Sousa conduzem o bate-papo sobre os desafios no diagnóstico e no enfrentamento da SED.