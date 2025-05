Coluna Lia Dinorah

HABEMUS

Em um mundo movido por escolhas, uma decisão foi capaz de parar não apenas Roma, mas o mundo. Quando a fumaça branca rompe o silêncio, ela traz consigo o brado de júbilo da praça. Um trono vacante receberá novamente quem se assenta para reger. Renovação, esperança e tantos outros sentimentos se mesclam nos corações e mentes. Em um país que não gira, mas capota ao compasso de suas escolhas, não há fumaça branca — apenas densas trevas. Não há grito na praça, mas mordaça nas vozes. Nos tronos, não há quem zele pela mensagem da fraternidade; antes, trocam-na pela prédica da ganância. Mas, enquanto capotamos, o mundo segue seu compasso. Deus, no céu, ainda comanda a terra — e, quem sabe, um dia nossas mordaças cairão, e poderemos gritar a plenos pulmões: HABEMUS LUCEM — pois a luz e a verdade voltaram a reinar.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Dia D da vacinação

Neste sábado, o Venâncio Shopping promove uma programação gratuita de saúde e lazer para toda a família. Em parceria com a Secretaria de Saúde do DF, o local sedia o Dia D da Campanha de Multivacinação, das 9h às 17h, com vacinas para crianças e adultos. A ação inclui ainda feira de adoção de pets e teatrinho infantil. O objetivo é reforçar a importância da imunização e atualizar a caderneta vacinal.

Novos bastidores

Eduardo Cunha está preparando uma nova edição do livro Tchau, Querida: O Diário do Impeachment, publicado pela Matrix. A obra, que narra os bastidores do processo que levou à queda de Dilma Rousseff, deve ganhar novos capítulos reveladores. Cunha promete contar mais — e, ao que tudo indica, ainda há muito a ser dito.

Presentes com propósito

A Quality Farmácia de Manipulação celebra o Dia das Mães com descontos em produtos selecionados para diferentes perfis de mulher. Segundo a CEO Flávia Ribeiro, a campanha contempla desde avós até figuras maternas e mulheres empreendedoras. A cada R$ 150 em compras, os clientes concorrem a uma caixa de Mini Gummy’s, unindo cuidado, carinho e saúde em uma só escolha.

Fitness

A Bodytech estará no Funn Festival aos domingos, entre os dias 11 de maio e 8 de junho, com uma programação fitness para toda a família. Serão cinco domingos de muita diversão e atividades que irão trabalhar corpo e mente.

Tradição e inovação

Celebrando 150 anos de história, a Casa Valduga leva à Wine South America experiências exclusivas e o lançamento dos rótulos Maria Valduga Nature (foto) e Praeteritum. Reconhecida por seu legado no Vale dos Vinhedos, a vinícola estreia ainda um documentário que exalta sua trajetória. Eleita uma das 100 melhores do mundo, a marca reafirma seu protagonismo no cenário internacional. O grupo também destaca sua atuação no enoturismo e na diversificação de produtos. Um brinde à excelência que atravessa gerações.