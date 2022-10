Coluna Lia Dinorah

ESCOLHAS

Somos hoje o reflexo de alguns fatores. Nossas escolhas e prioridades definem e moldam nosso futuro. Erros ou acertos só aparecem após nossas decisões serem implementadas. A grande questão é que queremos, com nossas escolhas, viver o melhor dos mundos. Não se pode agradar a gregos e troianos, já dizia o ditado.

Escolhas implicam em ganhos, mas também perdas e renúncias, muitas vezes. Todos os ângulos de uma situação sempre apontam para lados bons e lados não tão aprazíveis. Nossas definições trazem sempre um pouco da “escolha de Sofia”.

Abraçar um lado indubitavelmente trará o deixar de aquinhoar o outro. Que nossas escolhas sejam as mais acertivas, que a luz da Palavra de Deus seja nosso guia no caminho escuro. Que a indecisão e o medo sejam convertidos em definição e fé de que se colocarmos Deus à frente, acertaremos sempre.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

O Tribunal Superior do Trabalho realiza, no próximo dia 13, às 17h, a sessão solene de posse da nova direção para o biênio 2022/2024. O evento será presencial e poderá ser acompanhado pelo canal do TST no YouTube e pela TV Justiça.

Tomarão posse o ministro Lelio Bentes Corrêa, eleito para assumir a Presidência do Tribunal e do CSJT, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que assumirá a vice-presidência, e a ministra Dora Maria da Costa, eleita para a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.