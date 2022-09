Coluna Lia Dinorah

PROSSIGA NO PROPÓSITO

Noé não parou de construir a Arca em face dos inúmeros questionamentos das pessoas para aquele tempo. Persista no seu propósito, ainda que muitos duvidem no que Deus te confiou.

Continue construindo e deixe que a nuvem da Glória te conduza e fale por você. Quem não conhece o seu propósito jamais entenderá a sua entrega. Quem duvidou da chuva, vai experimentá-la quando você estiver protegido na arca.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Lista tríplice

O Pleno do TST elegeu o nome de três desembargadoras, que vão compor a lista para o preenchimento da vaga aberta destinada à magistratura, decorrente da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva. Essa é a segunda vez na história do Tribunal que a lista é composta apenas por mulheres. De um total de 25 candidatos, sendo 19 homens e 6 mulheres, foram escolhidas as desembargadoras Joseane Dantas dos Santos, do TRT da 21ª Região (RN), Ana Paula Pellegrina Lockmann, do TRT da 15ª Região (Campinas), e Liana Chaib, do TRT da 22ª Região (PI).

Um close da bonita campinense Vanessa Veiga, empresária no ramo de revestimentos exclusivos, que desembarca com novos projetos na capital paraibana e em todo o Brasil

Exportações…

O agronegócio, mais uma vez, vai ajudar a equilibrar a balança comercial brasileira. As vendas do setor registraram recordes em volumes e preços no mês de agosto. Foram exportados US$ 14,8 bilhões no mês passado, um valor que representa uma alta de 36,4% em relação ao mesmo mês em 2021, de acordo com relatório do Ministério da Agricultura.

…em alta

As vendas externas do agronegócio tiveram participação de 48% no total das exportações brasileiras. Os cinco principais setores exportadores foram: complexo soja, carnes, cereais, farinhas e preparações, complexo sucroalcooleiro e produtos florestais.

B-day

O personal e empresário Eduardo Montandon, proprietário da loja de suplementos X-Nutrition, na Bodytech, festejou ontem mais um aniversário cercado do amor de sua bela mulher Carina (foto). Que esta nova volta em torno do sol seja repleta de muita saúde, sucesso e felicidade!

Livro em homenagem…

No próximo dia 28, às 18h30, na Embaixada de Portugal, será lançado o livro “Nos vinte e cinco anos da CPLP – Estudos em homenagem a José Aparecido de Oliveira e Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza”. Posteriormente, acontecerá também a apresentação da obra no Rio de Janeiro e em Lisboa.

…aos 25 anos da CPLP

O livro foi organizado pelo jornalista Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, e pelo embaixador Lauro Moreira, atual presidente do Observatório da Língua Portuguesa e o primeiro diplomata a exercer a função de Embaixador do Brasil junto à CPLP, em Lisboa.

Recorde de eleitores…

Cerca de 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar em 2022 exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. De acordo com o TSE, o número é 39,21% maior que o da última eleição, em 2018, quando ultrapassou 500 mil.

…no exterior

Este ano, os eleitores brasileiros poderão votar em 181 cidades estrangeiras. A pedido do MRE, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países.