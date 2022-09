Coluna Lia Dinorah

QUEEN ELIZABETH II

Morreu a Rainha Elizabeth II, que assumiu o trono real britânico em 1952, e, em 2022, alcançou a marca de 70 anos de reinado, o maior da história da monarquia do país. Ontem mesmo, o príncipe Charles, assumiu o cargo de rei. Hoje, ele fará o seu primeiro discurso oficial como rei, no qual o governo lhe vai jurar lealdade ao estampido de 41 tiros.

Funeral

Quatro dias após a morte, o caixão de Elizabeth será conduzido do Palácio de Buckingham ao Westminster Hall, onde ficará por mais quatro dias, enquanto recebe homenagens. As portas se abrirão para o público. O funeral deve ocorrer entre 10 e 12 dias após sua morte. O dia será feriado oficial no Reino Unido. A rainha será enterrada ao lado do pai, o rei George VI.

Moeda e hino

A nova moeda britânica deverá ser impressa com o rosto do rei Charles. A moeda atual, com o retrato de Elizabeth, será retirada lentamente de circulação. Selos, passaportes, uniformes policiais e militares também serão alterados. Já o hino nacional passará a ser o “God Save the King”.

Dona de uma fé inabalável, amiga fiel, resiliente, encantadora, gentil e que emana sempre as melhores energias. Ela é isso e muito, muito mais. Estou falando da bela embaixatriz Laís do Amaral (foto), que comemora neste sábado mais uma primavera. Os festejos serão no Caribe, onde o marido embaixador Rodrigo do Amaral cumpre missão na nossa representação em Trinidad e Tobago

Musical

“No tempo de Noel Rosa” será apresentado às 20h, no CTJ Hall, na Casa Thomas Jefferson. Com autoria de Gilson Montblanc e direção de Rai Melodia, o espetáculo da Cia Teatral Hablado foi inspirado na leitura da biografia homônima de Almirante, grande amigo do artista, e narra toda a vida do compositor de forma não-linear, recriando o clima carioca da Era do Rádio.

Certificação B Corp

As casas de Champagne, pertencentes ao grupo familiar EPI Group, anunciaram sua certificação B Corp após pontuarem 91,9 pontos na avaliação do B Lab, rede sem fins lucrativos fundada em 2006 com o objetivo de melhorar o desempenho empresarial nas esferas sociais e questões ambientais, além de prestação de contas e transparência. As ações e compromissos assumidos por Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck e Rare Champagne incluem fortes reduções em suas pegadas de carbono consoante com o acordo climático de Paris, bem como medidas de economia de energia, eliminação do uso de combustíveis fósseis nas atividades de produção, e usando eletricidade 100% renovável. Não usam herbicidas ou pesticidas e introduziram objetivos de desenvolvimento sustentável para todos os funcionários e estão comprometidas com a paridade de gênero. Atualmente mais de 5.000 empresas em todo o mundo são certificadas B Corp, incluindo mais de 20 produtores de vinho, dentre eles Concha y Toro, Chile, Château Maris, França e Symington Family Estates, Portugal.

Foto: Divulgação

Baga: uva portuguesa mais popular do momento

Polêmica e exigente casta do norte de Portugal capaz de produzir grandes vinhos com aptidão para o envelhecimento. Provavelmente originária do Dão em Portugal, onde apresenta a maior diversidade morfológica, e daí estende-se para oeste em direção à costa e à vizinha região da Bairrada, onde as vinhas apresentam muito menos variabilidade. A Baga pode, portanto, fazer o melhor dos vinhos e o pior: os melhores, geralmente aqueles que atingem cerca de 13% de álcool, com aromas de frutos do bosque quando jovens, mas desenvolvem profundidade e complexidade de ameixas pretas, ervas, azeitonas, defumado, tabaco, e os taninos se suavizam na garrafa. Os piores são finos, pálidos, verdes e adstringentes, especialmente se os vinhos foram fermentados com os engaços, como costumavam ser antigamente. No entanto, a fruta colhida cedo pode ser útil para a elaboração de rosé ou como vinho base para o espumante. Baga domina a região da Bairrada e DOC, a parte das Beiras, mais próxima da costa onde representa até 90% das uvas tintas desta zona, produzindo os seus melhores vinhos em solos calcários-argilosos.

Rótulos da Vinícola Garibaldi

A qualidade dos vinhos e espumantes elaborados pela Cooperativa Vinícola Garibaldi, reconhecida pela série de premiações alcançadas no país e internacionalmente, foi pauta da live temática “Taça & Prosa”, que reuniu especialistas em vinicultura para um bate-papo harmonizado, conduzido pelo enólogo-chefe da Garibaldi, Ricardo Morari. Foram quatro os rótulos escolhidos para degustação: o vinho Garibaldi VG Marselan, o espumante Garibaldi VG Brut Rosé, o vinho Acordes Chardonnay e o espumante Garibaldi Moscatel. “Ainda há pessoas que pensam que o vinho tem que ser produzido de forma rústica, artesanal, mas esquecem que este também é um negócio. Não se pode romantizar a produção de vinho, achando que equipamentos modernos não garantem a qualidade do produto. Pelo contrário, melhoram a produtividade e asseguram um resultado extraordinário, o que vem sendo muito bem feito na Cooperativa Garibaldi”, acentuou a especialista em vinhos Keli Bergamo.