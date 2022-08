Coluna Lia Dinorah

AO QUE VENCER

Covarde é o combatente que foge da batalha. Frase que meu saudoso avó, pastor Vilarindo recitava à exaustão. Simples e simplória, mas que esconde no seu bojo algo de profundo impacto: fugir da batalha é deixar de perseverar.

Estamos acostumados à cultura do microondas onde tudo se apronta rapidamente, acessamos vídeos e vemos a vida em qualquer lugar do globo em tempo real. Esquecemos que essa vida acontece em processos muitas vezes longos. Em jornadas compridas e enfadonhas, mas que levam às melhores

paisagens. Não temos mais paciência, por isso desistimos no meio do processo.

O apóstolo Paulo no fim da vida declarou, “completei a carreira”. Em outras palavras, fui perseverante e não desisti. Que busquemos nossas vitórias e conquistas, mas lembrando que para isso devemos perseverar e não desanimar. Ao que vencer, esse receberá o louro da vitória.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

General no STM

Com a presença de autoridades dos Três Poderes, convidados, familiares e amigos, acontece às 16h, a Sessão Solene de Posse do general de Exército Lourival Carvalho Silva, no cargo de ministro do STM. Ele ocupará uma das quatro cadeiras destinadas ao Exército Brasileiro, em substituição ao ministro Luís Carlos Gomes Mattos que atingiu a compulsória.

Foto de Bárbara Cabral

Novos dirigentes

Em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, o TST elegeu, em votação unânime, o ministro Lelio Bentes Corrêa (foto acima) para presidir a Corte e o CSJT. Assume a vice-presidente o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e a corregedora-geral da Justiça do Trabalho será a ministra Dora Maria da Costa. A posse da nova direção se dará em sessão solene em 13 de outubro.

Dever de todos

Pré-candidato a senador, pelo Amazonas, aprovado em convenção da federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto reforça que o respeito à causa indígena, uma de suas fortes bandeiras de luta ao longo de seus 45 anos de vida pública, é um dever histórico. “Como bom filho de Ajuricaba, essa causa é minha e precisa ser de todos nós”, publicou em suas redes sociais.



Habilitação…

Até amanhã, eleitores que estiverem longe dos seus locais de votação no primeiro ou no segundo turnos – respectivamente, 2 e 30 de outubro – poderão se habilitar na Justiça Eleitoral para votar em outro local predeterminado. É o chamado voto em trânsito, uma espécie de transferência temporária de domicílio eleitoral.

…para voto…



Para votar em trânsito, basta ir até a um cartório eleitoral no prazo estabelecido, apresentar um documento oficial com foto e indicar o local onde pretende exercer o direito de voto no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos.

…em trânsito

Neste caso, o eleitor que permanecer no mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente.

Luxo

Convidados especiais vão conhecer em primeira mão o luxuoso Diamond, mega barco para eventos no Lago Paranoá. O coquetel de apresentação será ao pôr sol, com cerimonial assinado por César Serra e caprichado menu de Carol Borges by Unique Buffet.

Anfitriões no Araguaia

Os meses de julho e agosto são sagrados para quem tem propriedades às margens do Rio Araguaia. O todo poderoso empresário Júnior Câmara – dono do Grupo Jaime Câmara, que inclui a afiliada da Globo – e sua mulher, Maria Alice Câmara (foto acima), receberam na mansão com vista cinematográfica para o belo rio Araguaia e no chique e bem montado acampamento, grupos de amigos que se revezaram nas cadeiras da majestosa praia.

Fashion

Movimentação intensa de fashionistas de alto nível esta semana. Adriana Forti e Karine Oliveira comandam evento requintado com a marca do Shopping Cidade Jardim, para apresentar peças de grifes badaladas como Aquazzura, Balmain, Celine, Chloé, Gianvito Rossi, Isabel Marant e Rene Caovilla. Ontem, na abertura do evento que vai até quinta-feira, das 10h às 19h, teve special talk com o jornalista Bruno Astuto, que entende tudo de moda associada a celebridades.

Reconhecimento

Os irmãos empresários Ana Paula e Luiz Mauro de Castro Santana Alvarenga celebram os 50 anos da Águia Diesel, com o reconhecimento pelas práticas sustentáveis que contribuem para a preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida. Os esforços em favor do bem estar do planeta renderam o título de “Empresa Apoiadora do Desenvolvimento Humano e Desenvolvedora de Técnicos Automotivos”, junto a Bosch na América Latina.

Incursões

A empresária Míriam Gouveia chegou recentemente de uma temporada em Paris, onde aperfeiçoou o seu francês, e fez curso de pintura em porcelana, hobby que ela cultiva há anos. Só trocou de malas e rumou para o Anttunina Pousada e Spa, um dos mais belos e elegantes do país, em Alagoas, com um grupo de amigas, entre elas a também empresária Carla Cardoso.