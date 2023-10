Coluna Lia Dinorah

PERSPECTIVAS?

Numa guerra, sabe-se como começa, mas nunca como termina. Onde paira a razão? Onde ficam os limites? Há quem diga que cada lado tem sua perspectiva e suas justificativas. Mas serão válidas? Se alguém invade nossa casa, vamos reagir. Se alguém mexe com nossas famílias, vamos reagir. Se alguém comete atrocidades com bebês deve ser punido no máximo rigor da lei. Se há agressões a idosos, a punição deverá ser severa. Crueldade com animais é crime. Deparar-se com os horrores da guerra e as notícias do front, é tarefa indigesta. Porém nunca foi tão fácil escolher um lado. Um país invadido e atrocidades cometidas contra inocentes. Bebês massacrados com requintes de crueldade, idosos destroçados, famílias destruídas em suas casas e nas camas onde dormiam. Isso não é só crime, é barbarie e terrorismo. Quem aplaude isso, entenda, faz parte da mesma falange do mal. Que Deus, do Alto do seu trono, nos socorra nesses tempos sombrios, e que o céu sobre a Terra Santa, volte a ser azul cintilante com suas brancas nuvens. E como diz o Salmista na Bíblia: haja paz em teus muros, oh Jerusalém!

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Vale conferir

No próximo dia 28, a FGR, uma das maiores incorporadoras do Centro-Oeste, lança o primeiro condomínio horizontal na capital do país: o Jardins Genebra. Localizado na região Entre Lagos, o novo empreendimento tem 443 lotes e é sinônimo de qualidade de vida, cercado de muita natureza, lazer, quadras esportivas e comodidade.

Dior Spa

O Hotel Plaza Athénée revela seu Dior Spa transformado após uma reformulação completa. O novo visual visa posicionar o spa como o espaço definitivo para o bem-estar parisiense. Ambas as casas compartilham a mesma visão de luxo desde 1946, quando Christian Dior decidiu abrir sua primeira loja na Avenue Montaigne, em frente ao hotel. Portanto, era natural que quando a Dior lançou o seu primeiro spa em 2008, o Plaza Athénée fosse escolhido como o lugar perfeito. Hoje, após uma repaginada, o spa virou um santuário holístico com tratamentos de vanguarda, que visam restaurar o equilíbrio entre corpo e mente.

Diversão

O Espaço Cultural Renato Russo preparou uma celebração especial para o Dia das Crianças, oferecendo uma jornada repleta de arte, aprendizado e inclusão. O evento, marcado para amanhã, das 11h às 18h, promete momentos inesquecíveis para toda a família.

Arquivos…

O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoverão, nos dias 19 e 20, o VI Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário, que terá como tema “Documentos Digitais do Poder Judiciário: gestão arquivística e perspectivas”. O evento será realizado no Auditório Ministro Arnaldo Süssekind.

…do Judiciário

O objetivo do encontro é disseminar conhecimentos e melhores práticas na gestão de documentos, especialmente os produzidos em meio digital, e proporcionar a troca de experiências e capacitação dos participantes.

Na Paulicéia

Com um roteiro estrelado, a empresária poliglota Wanira Mendonça Godoi festeja hoje seu aniversário com a filha Suzila Mendonça Godoi e a neta Giovanna Godoi Gadelha – as duas que ontem, aliás, se esbaldaram no show do The Weekend. A reserva para o almoço está confirmada no Le Roi Mediterranée e o jantar no badalado Le Jardin, do complexo Rosewood. Entre um e outro, claro, comprinhas no elegante Shopping Iguatemí.

Viva a vida

Em seu Recanto das Araras, uma bela propriedade rural no município de Ordália, o consultor na área da saúde, Igor Bezerra, festejou seu niver ao lado da mulher, Oslane, e alguns bons amigos, entre eles o querido jornalista José Maria de Alencastro Pelles, o empresário Walter Mendonça e sua Fábia. Tarde agradável regada a drinques tropicais, almoço típico goiano e música com o cantor Martinez.