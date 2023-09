Coluna Lia Dinorah

JOGO DE ESPELHOS

A saga em busca da verdade é cruzada da alma de muita gente. Já dizia a Bíblia que “o prazer do homem era desvendar e o de Deus esconder”. Porém quando fala-se da verdade deve-se perguntar qual. A de uma parte, a do outro lado ou a real factual. Tal qual um jogo de espelhos onde o reflexo parece o real, e confunde nossa percepção, assim tem sido a profusão de verdades individuais, religiosas, políticas as quais temos sido expostos. Que busquemos do Alto luz para o caminho, e acima de tudo discernimento para que não venhamos a tropeçar na caminhada. Seja o Cristo nosso guia, e as verdades do Céu nosso alvo.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

Parceria acionária…

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados debate às 15h, a possibilidade de parceria acionária do Brasil com a TAP. Hoje, a TAP é uma empresa estatal, e o governo português tem planos de vendê-la.

…do Brasil na TAP

O propósito da parceria seria criar um hub internacional no aeroporto Galeão e o aeroporto de Lisboa para voos ligando o Brasil, a Portugal, a Europa, a África e América Latina.

Benfeitoria

A população da 103/203 Sul recebeu a passagem subterrânea completamente revitalizada. O pedido da reforma partiu da Administração Regional do Plano Piloto, que acionou a Novacap. Os reparos incluíram a troca de piso, pintura da escada, das paredes e troca de lâmpadas. As próximas passagens que vão receber reparações serão as localizadas nos endereços: 105/205; 107/207 e 109/209.

Réveillon Vogue

Uma novidade promete mudar os planos de final de ano de muita gente: o Réveillon Vogue, em Angra. A festa, para 1.600 pessoas, é fruto de uma parceria da Vogue Brasil com o empresário Bazinho Ferraz, o complexo FRAD.E e o Hotel Fasano Angra dos Reis. A venda dos ingressos já começou no site daIngresse. Os camarotes e as mesas serão vendidos pelos PRs do evento, Fernanda Barbosa e Dudu Melo.

B-day

Um belo trio de virginianas assopra velinhas nesta quarta-feira e recebe merecidos cumprimentos dos inúmeros amigos. Daqui seguem os meus votos de muita saúde, sucesso e felicidades para as queridas Isadora Campos, Isabella Carpaneda e Maria Pia Marcondes Ferraz.

Dia do sim

Em cerimônia com requintes de elegância, a doutora Elisa Neves Neder Moleta casou-se com Brunno Mehret Moleta. A celebração mais que emocionante e festa que reuniu amigos e familiares do casal no fechar do calendário de agosto, aconteceu no espaço Casa Leggera, com decoração suntuosa e várias surpresas. No comando do acontecimento estavam os emocionados pais da noiva, a doutora Daniela Neder e Edmur Elias Neder Júnior.

Paixão que une

Adoradoras do que é belo, Juliana Parmigiani e Mariana Dossa, ambas arquitetas, juntaram talento e bom gosto e fundaram a “Pados Home”, conceito elegante de aromas para a casa e decoração. A primeira, além de dominar projetos, tem veia empreendedora, enquanto a segunda é criadora nata e expert em desenvolver e decorar novos ambientes.

Da alma

Ao longo dos anos, a jornalista e escritora Jô Ribeiro reuniu escritos extraídos de sua alma sensível. O resultado foi a edição de um belo livro de poesias que ela vai lançar no dia 20 de setembro, na Livraria da Vila, no badalado Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A obra foi batizada de Poesias sob o meu olhar, um compêndio que ela está ansiosa para compartilhar com os leitores.

Atualização

Quem partiu com disposição em busca dos avanços da sua área foi a médica oftalmologista Juliane Santos. Ela está em Viena, na Áustria, onde participa do Congresso Europeu de Catarata e Cirurgia Refrativa, que se encerra hoje. Durante os cinco dias de imersão, a profissional teve acesso às novas tecnologias e as melhores formas de utilizá-las. Tudo estará à disposição a curto, médio e longo prazos na área de medicamentos, diagnósticos e cirurgias.