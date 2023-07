Coluna Lia Dinorah

A DEFESA DE TODOS NÓS

O renomado educador norte-americano Booker T. Washington (1856-1915) – primeiro presidente da lendária Tuskegee Normal and Industrial Institute (hoje Universidade de Tuskegee), no Alabama, que se dedicou a criar condições melhores de crescimento individual para os ex-escravos e seus descendentes e para os indígenas – escreveu: “Não há defesa ou segurança para nenhum de nós a não ser na mais alta inteligência e desenvolvimento superior de todos”.

A relevância das palavras deste que foi conselheiro de presidentes dos EUA fala por si mesma em virtude de seus incansáveis esforços e coragem. Não foi à toa que ele se tornou um dos maiores e mais influentes oradores da comunidade negra de seu país.

É evidente que, hoje, essa reflexão se aplica a toda a raça humana, o Capital de Deus, consoante seguramente desejava, na profundidade de seus anseios, o infatigável dr. Booker, cuja Alma vislumbrava um futuro em que o racismo, que considero um cancro social, não mais exista.

Mensagem de José de Paiva Netto

Perda potencial

Se mantida pelo governo federal, a Secretaria da Receita Federal calcula que a isenção para compras internacionais de até US$ 50, resultará em uma “perda potencial” de arrecadação de R$ 34,93 bilhões até 2027. Foi considerada que aproximadamente 80% do volume total de remessas postais e expressas, enviadas por pessoas jurídicas, passarão a ser realizadas ao abrigo do programa de conformidade, dentro do limite de U$ 50 e atenderão aos demais critérios para aplicação da alíquota zero. A Receita Federal considerou que as importações serão processadas na mesma velocidade atual, com o mesmo nível de controle administrativo e de fiscalização.

Restaurante da CASACOR

Orestes Blanco e Rosa Pereira participam da 31ª edição da CASACOR Brasília. A dupla integra o elenco pela terceira vez na mostra e assina o Restaurante do local, com 260m2, e que terá cozinha comandada pelo renomado chef Dudu Camargo. O evento acontece de 1º de setembro a 5 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha.

ShirazDay

Ontem foi festejado o dia da Shiraz. A data marca na verdade o estilo australiano de fazer vinho com a casta Syrah (nome originário): intenso, com aromas maduros e encorpados e com teor de álcool elevado. Esse estilo de vinho é consequência natural das condições de cultivo e das decisões de vinificação. Graças aos diferentes micro-climas do país, dentro do modo Shiraz, há diferentes formas. Por exemplo, em regiões mais quentes, como Barossa Valley e McLaren Vale, os vinhos costumam ter taninos elevados e macios com aromas intensos de frutas escuras com notas terrosas e picantes. Eles tendem a desenvolver aromas de couro com o envelhecimento. Já o Shiraz de regiões mais frias, como Yarra Valley e Grampians, tende a ser menos encorpado com álcool médio, aromas mais discretos de cereja vermelha e preta e uma característica distinta de pimenta preta. Shiraz é a variedade de uva mais plantada na Austrália.

Shirazzzz

Deu vontade de descobrir os diferentes estilos diferentes do Shiraz australiano? Penfolds oferece dois rótulos tradicionais, um originário de Coonawarra, Bin 128 Coonawarra Shiraz (barril francês) ou de Barossa Valley, Bin 28 Kalmina Shiraz (barril americano). Mas se não quiser ir muito longe e degustar vinho brasileiro, a Vinícola Ferreira, Piquant Soléil Syrah, Serra da Mantiqueira 2022 pode ser uma boa pedida. Medalha de ouro do concurso da Decanter de Londres, o vinho elaborado pela enóloga Isabela Peregrino, tem aromas de frutas negras, sabores de especiarias e tanino acentuado com refrescante acidez e 13,5% de teor alcoólico.