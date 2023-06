Coluna Lia Dinorah

LIMITES

Raciocinamos e trabalhamos com limites. Prazos, datas, validades. Nossa mente percebe o mundo ao redor com inícios e términos. A sucessão de ciclos revela bem essa dinâmica. Mas junto a isso há limites de tolerância à dor, à capacidades, à paciência e à educação. E nessa geração essa palavra tem sido proscrita e descontinuada.

Adultos não têm limites, nem crianças, e nem grupos representativos da sociedade. E isso tem fragilizado nossa convivência. A sociedade sem pesos e contrapesos caminha a passos largos para a anarquia. A natureza se organiza e se impõe quando o caos tenta ser implantado.

Assim esperamos que, quando esse ciclo caótico se fechar, limites e bom senso voltem à passarela, trazendo equilíbrio e respeito as relações. Deus é eterno, somos finitos. Mas dentro do nosso lapso temporal em que Ele nos pôs, o caos primordial foi organizado. Que suas mãos nos ajudem a reorganizar a vida para as próximas gerações.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

Rádios comunitárias

Será lançada amanhã, às 9h, na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Mista de Apoio às Rádios Comunitárias. O grupo, que será presidido pelo deputado Jadyel Alencar, reúne mais de 200 parlamentares e vai trabalhar pela desburocratização do processo de concessão dessas rádios, pelo aumento do alcance das já existentes e pelo aperfeiçoamento da legislação.

Novo Radar…

Uma nova tecnologia de fiscalização está em fase experimental. Os motoristas que tentam driblar os radares devem ficar atentos. A novidade utiliza a medição de ondas eletromagnéticas para identificar condutores acima do limite antes deles passarem pelo equipamento.

…Doppler

Chamada de Efeito Doppler, a tecnologia permite detectar a velocidade do automóvel até 50 metros depois da passagem pelo aparelho. Se frear antes e acelerar depois, vai levar multa. Além da fiscalização de velocidade, os “radares à prova de espertinhos” também podem flagrar outras infrações de trânsito, como avanço de sinal vermelho e mudança de faixa em local proibido.

Complexo de restaurantes

Com direito a boa música e culinária de primeira, inaugura amanhã o Jardim Urbano Gastronômico, no 3º Piso do Conjunto Nacional. Mila Fá, Banda Salve e DJ Aquino vão embalar a festa no Jardim, a partir das 18h30.

Festival de Harpas

Brasília terá a honra de receber harpistas de diferentes regiões do mundo, que prometem encantar o público. É o I BsbHarpFestival, evento que acontece no CCBB, desta quarta a 2 de julho, com sessões às 17h e às 19h.

Reencontro

Anapolina, que mora no Rio de Janeiro, Eleuza Torres veio a Goiás rever os amigos e familiares. Com a sobrinha Marilda Roriz de Paiva Blumenschein e as amigas Wanira Mendonça e Maria Emília Miotto – esta que foi sua colega de internato no tradicionalíssimo Sacré Coeur de Marie, em BH – já marcou happy hour no final de semana no empório Piquiras do Shopping Bougainville para uma tarde de boas conversas e muitas risadas.

Etiqueta moderna

Adelita Costa é nome que está associado às boas práticas de etiqueta em Goiás desde a época da tradicional e respeitada escola Yuffon. Ainda hoje, tempos de elegância estremecida em todos os aspectos, escreve sobre o assunto e dá aulas sobre comportamento à mesa e traquejo social, usando uma nova roupagem da etiqueta moderna; sem frescura, mas como reza o figurino das boas maneiras.