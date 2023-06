La Guapa celebra um ano da melhor forma possível 

Sabe aqueles aniversários em quem ganha o presente é o convidado? Pois é. Hoje, a marca genial da chef e apresentadora Paola Carosella e do empresário Benny Goldenberg completa um ano no nosso quadradinho.

E para celebrar esses 365 dias de sucesso, a La Guapa vai te presentear com mais empanadas. Todo visitante que comprar nas unidades da 115 Sul e Iguatemi Brasília qualquer uma das empanadas do cardápio, ganha outra totalmente de graça no esquema “pague um, leve dois”. Ação também é válida para todo os combos da marca: com 6 unidades e família com 18 unidades.

O último lançamento da loja, a empanada recheada com queijos da Serra da Canastra e meia-cura, fazem parte da promoção imperdível. A ação é válida para todos os sabores de empanadas. O menu guapa, lanche, salada, sopa, sobremesas ou bebidas não entram na ação de aniversário.