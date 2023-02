Influenciadora recebe proposta de relacionamento por R$2,1 milhões

Lara Jucá viralizou por postar uma proposta de “trabalho” pra lá de inusitada

No meu grupo de fofoqueiras do Leblon não se falou outra coisa senão a influenciadora Lara Jucá que postou uma proposta de “trabalho” pra lá de interessante. Aloca! A musa recebeu a oferta de R$2,1 milhões para se relacionar com um contratante. Isso mesmo que vocês leram.

A influenciadora postou nos stories as “cláusulas do relacionamento” e ainda escreveu: “Preciso compartilhar aqui com vocês o que foi enviado como proposta de trabalho para mim. Sinceramente sem palavras”, escreveu.

O contrato ainda trazia uma cláusula de dominância total a distância durante o prazo estabelecido e as partes ainda tinham que seguir em sigilo. “Pela prestação de serviços deste contrato o contratante pagará à contratada, pelo período de vigência do contrato, o valor mensal de R$350.000,00”.