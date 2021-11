Precisando de dinheiro? Empresa brasileira derruba burocracia e ajuda pessoas a conseguirem empréstimos sem garantia

Com o objetivo de melhorar o mercado de crédito no Brasil, a SuperSim ajuda pessoas a conseguirem empréstimos sem garantia. Focada nas classes sociais mais humildes, a empresa carrega a missão de derrubar a burocracia e ajudar as pessoas a conseguirem crédito pessoal sem “sofrimento”. Através de um FIDC (Fundo de Investimento de Direito Creditório) a empresa conseguiu milhões para financiar suas operações de empréstimo. O aporte também serviu para consolidar ainda mais a empresa e garantir para seus futuros clientes a segurança de empréstimos rápidos e fáceis.

(Daniel Shteyn , Rômulo Coutinho e Antonio Brito – Sócios proprietários da SuperSim)

Como pedir dinheiro emprestado

Para quem precisa de dinheiro rápido, os empréstimos são oferecidos com prazos de até 12 meses e podem ter até o celular oferecido como garantia. Segundo a Supersim, é uma estratégia para facilitar empréstimo com garantia mínima e maximizar a taxa de aceitação. O próprio Banco Central acredita que este posicionamento da SuperSim pode influenciar o surgimento de novas empresas no mercado e estimular modelos de negócios semelhantes.

Além da pouca burocracia de aprovação, a empresa também oferece facilidade para simulação e solicitação do empréstimo. Adotando o formato de empréstimo pessoal online é possível simular parcelamento e taxas de forma rápida, fácil e segura. Até mesmo para quem está com o nome negativado, a SuperSim oferece a possibilidade de empréstimo sem garantia. O objetivo é fazer o possível para dizer SIM para que todos os clientes saiam do site com o dinheiro depositado diretamente na conta.

Precisando de empréstimo urgente? Para quem quer saber como conseguir dinheiro rápido, basta acessar o site da SuperSim e conhecer mais sobre taxas e prazos.